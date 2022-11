Neue Leidenschaft, aber auch alte Schwächen bei Ginsheim Verbandsligist VfB Ginsheim nutzt beim 1:1 gegen TS Ober-Roden viele Großchancen nicht

GINSHEIM . Auch im 17. Saisonspiel gab es keinen Sieg für den VfB Ginsheim. Gegen die TS Ober-Roden kam der Verbandsligist nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Also an der Mainspitze nichts Neues? Teammanager Rachid Dadda hat sehr wohl Fortschritte festgestellt. „Wir haben wirklich sehr stark gespielt“, beteuert er: „Wir sind mit viel Leidenschaft und Disziplin an die ganze Sache herangegangen.“