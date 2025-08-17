Neue Langarmshirts für die erste des SV Alemannia Salzbergen

Die 1. Fußball-Seniorenmannschaft des SV Alemannia Salzbergen freut sich über neue Langarmshirts, gesponsert von NG Nelson Gomes - Konzepte für Vermögen und Versicherungen (Tel.: 05971/89072350).
Das gesamte Team, Geschäftsführer Kalle Schubring sowie die sportlichen Leiter Jürgen Leifeling und Thomas Schulten bedanken sich herzlich bei Nelson (auf dem Foto: erste Reihe, zweiter von links) für die Unterstützung. Beim Fototermin hatte er sogar noch eine tolle Überraschung parat. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!
Die offizielle Übergabe der Shirts fand ironischerweise bei tropischen 34 Grad im Schatten statt. Sportlich lief es danach ebenfalls gut: Mit einem 2:0-Heimsieg gegen Olympia Laxten gelang der Ersten ein gelungener Start in die neue Bezirksliga-Saison.
Bereits seit sieben Jahren spielt unsere Mannschaft ununterbrochen in der Bezirksliga und das ausschließlich mit einheimischen Spielern, ohne finanzielle Spielergehälter. Umso bemerkenswerter ist es, dass sich das Team Jahr für Jahr in dieser anspruchsvollen Liga behauptet.
Damit wir Trainings- und Spielbetrieb weiterhin auf hohem Niveau halten können, sind wir auf Sponsoren angewiesen, etwa für Trainingsgeräte, Trikots, Shirts, Winter- und Regenjacken oder andere Ausrüstung.
Möchten auch Sie unser Team unterstützen?
Kontakt: Thomas Schulten g Tel.: 0152-02718746 oder E-Mail: koberg51@t-online.de.
Wir freuen uns über jede Form der Unterstützung und erläutern Ihnen gerne unverbindlich die verschiedenen Möglichkeiten.
Geschäftsführung & sportliche Leitung - 1. Fußball-Seniorenmannschaft