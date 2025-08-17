Neue Langarmshirts für die erste des SV Alemannia Salzbergen

– Foto: SV Alemannia Salzbergen

Die 1. Fußball-Seniorenmannschaft des SV Alemannia Salzbergen freut sich über neue Langarmshirts, gesponsert von NG Nelson Gomes - Konzepte für Vermögen und Versicherungen (Tel.: 05971/89072350).

Das gesamte Team, Geschäftsführer Kalle Schubring sowie die sportlichen Leiter Jürgen Leifeling und Thomas Schulten bedanken sich herzlich bei Nelson (auf dem Foto: erste Reihe, zweiter von links) für die Unterstützung. Beim Fototermin hatte er sogar noch eine tolle Überraschung parat. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit! Die offizielle Übergabe der Shirts fand ironischerweise bei tropischen 34 Grad im Schatten statt. Sportlich lief es danach ebenfalls gut: Mit einem 2:0-Heimsieg gegen Olympia Laxten gelang der Ersten ein gelungener Start in die neue Bezirksliga-Saison.