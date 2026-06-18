Neue Landesliga, Trainer & Top-Transfers: Burgebrach lässt aufhorchen

Inmitten der Jubeltraube: Johannes Gebhart stieg 2023 mit Eintracht Bamberg in die Regionalliga Bayern auf und sammelte dort Spielpraxis. – Foto: Andreas Roith

Die Trainer, die Top-Scorer und der Kapitän sind weg. Dennoch herrscht beim TSV Burgebrach vor dem Start in die Landesliga Optimismus – auch dank starker Transfer.

Das erste Training? Lief gut. Das erste Testspiel? Ein echter Charaktertest. Gegen Johannis Nürnberg lag der TSV Burgebrach schnell 0:2 hinten. Am Ende gelang noch ein 2:2. Moral bewiesen. "Der erste Eindruck ist sehr positiv, auch wenn noch einige Spieler fehlen", sagt Pascal Martin, der neue Co-Trainer beim TSV. Gegen einen starken Kreisliga-Meister zeigte seine Mannschaft vor allem in der zweiten Hälfte ihr Können. "Das war zum Teil schon richtig gut. Es passt fürs Erste."

Die Fußstapfen in Burgebrach sind groß. Im ersten Landesliga-Jahr hielt der TSV souverän die Klasse. "Mit der letzten Saison waren natürlich alle maximal zufrieden. Das Team hat das Bestmögliche rausgeholt", lobt Martin, der jetzt gemeinsam mit dem neuen Cheftrainer Tobias Burger einen Umbruch managen muss.

Kehrt mit der Empfehlung von 50 Einsätzen in der Regionalliga und Bayernliga in den letzten Saisons zurück nach Burgebrach: Andreas Pfahlmann (rechts in Lila). – Foto: Imago/Max Kilian

"Es ist auf jeden Fall ein Umbruch, aber wir wollen es auf unsere Art richten. Tobi hat die fachliche Expertise, das Wissen und die Persönlichkeit dafür", so Martin. "Wir verstehen uns gut, teilen die Aufgaben und haben mit Steffen Lunz noch einen starken Torwart-Trainer, der die nötige Erfahrung und den Ehrgeiz mitbringt."

Mit Bayernliga- und Regionalliga-Erfahrung: Sieben Spieler verstärken den TSV Burgebrach

Beim Umbruch helfen sollen auch die Neuzugänge: Mit Dominik Sperlein (1. FC Strullendorf), Johannes Gebhart und Jürgen Endres (beide: SVE Ober- Unterharnsbach) kommen Spieler, die ihre Klasse bereits in der Bayernliga oder Regionalliga nachgewiesen haben. Andreas Pfahlmann kehrt direkt vom FC Eintracht Bamberg nach Burgebrach zurück. Zudem verstärken mit Lucas Rebhan (SV Memmelsdorf), Maximilian Drozd (Strullendorf) und Jonas Lindner (SC Reichmannsdorf) drei Talente den TSV.

"Das ist eine richtig gute Mischung. Spieler wie Sperlein kommen mit der geballten Erfahrung und die jungen Spieler wollen Gas geben und beweisen, dass sie es in der Landesliga packen", so Martin. Im selben Atemzug weist, der neue Co-Trainer aber auf die bisherigen Spieler im Kader hin: "Wir hatten davor schon Top-Leute mit Erfahrung. Keiner von letzter Saison muss sich verstecken. Sie haben jetzt alle mal mindestens ein starkes Landesliga-Jahr hinter sich."

Das sind die sieben Neuzugänge des TSV Burgebrach

Dominik Sperlein (1. FC Strullendorf) Andreas Pfahlmann (FC Eintracht Bamberg) Johannes Gebhart (SVE Ober- Unterharnsbach) Jürgen Endres (SVE Ober- Unterharnsbach) Lucas Rebhan (SV Memmelsdorf) Maximilian Drozd (1. FC Strullendorf) Jonas Lindner (SC Reichmannsdorf)

Also, was geht in Burgebrach? Durch das Verschieben von der Nordost in die Nordwest-Staffel warten viele Unbekannte. Aufstiegsrennen oder Abstiegskampf? "Wir wollen auf jeden Fall in der Landesliga bleiben", sagt Martin mit einem Lachen und fügt hinzu: "Mal schauen, wie es läuft. Ich glaube, die Typen bei uns passen richtig gut zusammen."