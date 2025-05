Neue Kreisklassen-SG: Aufhausen geht mit Pfakofen zusammen

Was in der B-Klasse seit Jahren gut klappt, projiziert der TSV Aufhausen nun auch auf seine erste Herrenmannschaft in der Kreisklasse 1. Ab der neuen Spielzeit geht der TSV dort als Spielgemeinschaft mit dem Nachbarverein TuS Pfakofen an den Start. Was längst kein Geheimnis mehr ist, machte der TSV am Donnerstag öffentlich. Bisher hatte nur Aufhausens „Zweite“ mit Pfakofen eine SG gebildet. Am vergangenen Montag trafen sich Vertreter beider Vereine und trafen eine gemeinsame Vereinbarung.

Natürlich gehen die Entwicklungen im Amateurfußball auch an Aufhausen und Pfakofen nicht spurlos vorbei. Auch im südöstlichen Landkreis Regensburg wird es immer schwieriger, Nachwuchsspieler für sich zu gewinnen – und diese langfristig an den Verein zu binden. Der Kerngedanke der Spielgemeinschaft ist es, den Fußball in Aufhausen und Pfakofen auch in den nächsten Jahren auf solide, gesunde Beine zu stellen.



In einer Mitteilung erklärt der TSV Aufhausen die Hintergründe des Zusammenschlusses: „Wir wollen uns für unsere Fußballzukunft solide aufstellen und unseren Mitgliedern auch in den nächsten Jahren attraktive Möglichkeiten bieten, dem Fußballsport nachgehen zu können. Deshalb haben wir uns entschlossen, auch mit unserer 1. Mannschaft mit dem TuS Pfakofen zusammen in einer Spielgemeinschaft an den Start zu gehen.“



Weiter heißt es: „Der Gewinn von Nachwuchsspielern wird immer schwieriger, so dass über Jahre gesehen der Sport in Aufhausen und Pfakofen näher zusammenrücken muss. Am Montag haben wir eine gemeinsame Vereinbarung mit dem TuS Pfakofen getroffen und freuen uns, zusammen mit unserem neuen Trainer Enrico Sommer in die Vorbereitung zur Saison 2025/2026 zu starten. Wir freuen uns auf gemeinsame Schlachten, Siege und auf eine gemeinsame Zukunft im Herrenfußball!“, blickt man beim TSV optimistisch auf alles Kommende. Die Mannschaft wird weiterhin in der Regensburger Kreisklasse 1 an den Start gehen – nur ab sofort eben unter neuem Namen. Mit der Verpflichtung von Enrico Sommer, Bayernliga-Keeper des SV Fortuna Regensburg, als neuen Cheftrainer ist eine wichtige Personalie für eine sportlich erfolgreiche Zukunft schon mal festgezurrt.