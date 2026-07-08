Neue Kräfte gebündelt: SV Alschbach und FC 09 Niederwürzbach

Der lokale Amateurfußball ist um eine vielversprechende sportliche Allianz reicher. Ab der neuen Spielrunde bündeln der SV Alschbach und der FC 09 Niederwürzbach ihre Kräfte und gehen als offizielle Spielgemeinschaft unter dem Namen SG Alschbach/Niederwürzbach an den Start. Mit einem breiten Kader melden die Vereine für die kommende Saison zwei aktive und voll aufstiegsberechtigte Mannschaften.

Dass der Zusammenschluss nicht nur auf dem Papier existiert, zeigt sich bereits eindrucksvoll auf dem Trainingsplatz. Die Stimmung ist hervorragend: In der aktuellen Vorbereitungsphase sind durchschnittlich über 25 Mann im Training, die alle hoch motiviert an den Einheiten teilnehmen. Besonders erfreulich ist, dass alle Transfers und Neuzugänge bereits bestens Anschluss gefunden haben und sich nahtlos in das neu entstandene Mannschaftsgefüge einfinden.

Die sportliche Ausrichtung: Ligen und Trainerteam

Die erste Mannschaft der SG Alschbach/Niederwürzbach wird in der Bezirksliga Bliestal auflaufen und versuchen, die Klasse zu halten und sich mittelfristig dort zu etablieren. Die zweite Mannschaft tritt in der Kreisliga A Bliestal an.

Auf der Trainerbank setzt die neue SG auf Kontinuität gepaart mit frischem Wind: Christopher Salm, der bereits als Übungsleiter beim SV Alschbach im Amt stand, wird als Cheftrainer die sportliche Leitung übernehmen. Unterstützt wird er ab der neuen Runde tatkräftig durch Robin Hugo, der Salm nicht nur im gemeinsamen Trainingsbetrieb assistiert, sondern hauptsächlich die Geschicke der zweiten Mannschaft lenken wird.

Die sportlichen Ziele für die anstehende Runde

Mit dem Fokus auf eine solide Entwicklung hat das Trainerteam realistische Vorgaben für die Premierensaison der Spielgemeinschaft ausgegeben:

Zielsetzung der 1. Mannschaft: In der Bezirksliga Bliestal geht es für das Team erst einmal um den reinen Klassenerhalt, um frühzeitig nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.

Zielsetzung der 2. Mannschaft: In der Kreisliga A Bliestal steht im Vordergrund, dauerhaft eine schlagkräftige Truppe zu stellen, die sich im oberen Drittel etablieren und am Ende unter den Top 5 landen möchte.

Vorfreude auf den Saisonstart und das frühe Highlight auf der Kerb

Die volle Konzentration gilt aktuell dem ersten Rundenspiel zum Saisonbeginn. Dieses Auftaktmatch soll und darf keinesfalls unterschätzt werden, da ein erfolgreicher Start wichtig für das Selbstvertrauen ist.

Trotz der Fokussierung auf den Auftakt blicken im Umfeld bereits jetzt alle voller Vorfreude auf den zweiten Spieltag. Dann steht nämlich das erste wirklich spannende Spiel der noch jungen Spielgemeinschaft an: Ein Heimspiel direkt auf der Alschbacher Kerb. Diese Partie verspricht eine großartige Kulisse und echte Festtagsstimmung am Spielfeldrand – der perfekte Rahmen, auf den sich Mannschaft, Verantwortliche und Fans schon jetzt riesig freuen.