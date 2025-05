Neue Kompetenzen für Kilic: SSV Merten regelt sportliche Leitung neu

Kremer, zuletzt Trainer beim Kreisligameister RW Merl, arbeitete bereits in Alfter mit Kilic zusammen. Nun übernimmt der 40-Jährige beim Mittelrheinliga-Zweiten unter anderem Aufgaben in den Bereichen Kaderplanung, Etat und Administration. „In Zukunft wird er Trainer Bünyamin Kilic, der nun mehr Verantwortung übernimmt, in allen sportlichen Belangen unter die Arme greifen und zusammen mit ihm einen Kader aufbauen, der den gestiegenen Ansprüchen auch gerecht werden kann. Chris arbeitete bereits mit Bünyamin Kilic in Alfter zusammen. Dort war er Scout in der Mittelrheinliga Mannschaft, Geschäftsführer und später auch Co Trainer“, heißt es in einer Vereinsmitteilung.

Kilic: "Wollen weiterhin Spaß haben"