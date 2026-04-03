Neue Kabinen zum Rückrundenstart

Mit viel Engagement und einer großen Portion Eigenleistung wurde die Kabine beim Tuspo Grebenstein umfassend renoviert. Zahlreiche Helfer aus dem Verein sowie Spieler der Mannschaft packten tatkräftig mit an, um die in die Jahre gekommene Kabine wieder auf Vordermann zu bringen.
Im ersten Schritt entfernte die Mannschaft die alte Holzvertäfelung. Anschließend wurden die Wände neu gestrichen, sodass die Kabine nun wieder in frischem Glanz erstrahlt. Auch der Boden wurde erneuert und neu verlegt. In diesem Zusammenhang gilt ein besonderer Dank Jorch Innenausstattung für die Unterstützung sowie die unkomplizierte Abwicklung bei der Verlegung des neuen Bodens.
Ein weiterer wichtiger Schritt war der Aufbau der neuen Kabinenschränke, wodurch die Kabine nicht nur optisch aufgewertet wurde, sondern auch funktional deutlich gewonnen hat.
Hervorzuheben ist außerdem der große Einsatz vieler Helfer. Stellvertretend genannt werden müssen Jochen Schmidt, Wolfgang Lindemann, Heiko Schmidt und Ralf Harbusch, die maßgeblich zum Gelingen der Renovierung beigetragen haben. Auch große Teile der Mannschaft waren aktiv beteiligt – allen voran Julius Schmidt, der sich besonders engagiert eingebracht hat.
Der Verein bedankt sich herzlich bei allen Helfern, die mit ihrem Einsatz dafür gesorgt haben, dass die Kabine in neuem Glanz erstrahlt und nun wieder optimale Bedingungen für die Mannschaft bietet.