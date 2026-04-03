Neue Kabinen zum Rückrundenstart

Mit viel Engagement und einer großen Portion Eigenleistung wurde die Kabine beim Tuspo Grebenstein umfassend renoviert. Zahlreiche Helfer aus dem Verein sowie Spieler der Mannschaft packten tatkräftig mit an, um die in die Jahre gekommene Kabine wieder auf Vordermann zu bringen.

Im ersten Schritt entfernte die Mannschaft die alte Holzvertäfelung. Anschließend wurden die Wände neu gestrichen, sodass die Kabine nun wieder in frischem Glanz erstrahlt. Auch der Boden wurde erneuert und neu verlegt. In diesem Zusammenhang gilt ein besonderer Dank Jorch Innenausstattung für die Unterstützung sowie die unkomplizierte Abwicklung bei der Verlegung des neuen Bodens.

Ein weiterer wichtiger Schritt war der Aufbau der neuen Kabinenschränke, wodurch die Kabine nicht nur optisch aufgewertet wurde, sondern auch funktional deutlich gewonnen hat.