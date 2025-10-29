Neue Kabine gefällig? FSA vergibt ein Makeover im Wert von 5000 Euro! Aus dem Verband +++ Was ihr tun müsst, um an der Aktion des Landesverbandes teilzunehmen

Der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) hat gemeinsam mit einem Partner aus dem Handwerk ein besonderes Gewinnspiel gestartet: Unter dem Motto „Eure Kabine. Unser Projekt.“ können sich Fußballvereine aus ganz Sachsen-Anhalt für ein professionelles Kabinen-Makeover im Wert von 5.000 Euro bewerben.

Ziel der Aktion sei es, den Amateurfußball zu stärken und die Orte aufzuwerten, an denen Teamgeist entsteht – die Vereinskabinen. Planung, Design und Umsetzung übernimmt dabei der FSA-Partner TINO-Tischler – "mit handwerklicher Präzision und einem Gespür für das, was Vereine wirklich brauchen", wie der Verband schreibt.

Vereine senden ein kurzes Video ihrer aktuellen Kabine ein und erklären, warum gerade sie ein Makeover verdienen. Per Mail an r.kegler@fsa-online.de oder per WhatsApp an 0151 75012242.

Eine gemeinsame Jury des FSA und seines Partners wählt anschließend drei Finalvereine aus. Diese werden auf dem Instagram-Kanal des FSA vorgestellt – dort entscheidet die Community, wer den Kabinenumbau gewinnt.

_________________________________________________________________________________________________

