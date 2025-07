Neue Junioren-Zwischenliga soll 2026 umgesetzt werden

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) arbeitet daran, die jeweiligen Staffeln unterhalb der Junioren-Niederrheinliga einheitlicher darzustellen. Die Lösung: Ab der Saison 2026/27 soll eine noch noch nicht final benannte "Zwischenliga" als Unterbau der höchsten Amateuren-Spielklasse am Niederrhein fungieren. Doch schon in der kommenden Spielzeit werden einige Kreise zu einer neuen Liga zusammengeschlossen.

Vereinfachter Qualifikationsprozess

Demnach soll es sich bei der neuen Zwischenliga um vier Spielgruppen mit jeweils zwölf Teams handeln. Nach FuPa-Informationen ist das neue Modell schon seit rund zwei Jahren in der Mache, als potenzieller Name steht schlichtweg die "Bezirksliga" im Raum. Als Folge soll die derzeit aufgeblähte Qualifikationsrunde zur Niederrheinliga deutlich abgespeckt werden. "Das müssen wir noch final beschließen. Aber ein Modell sieht vor, dass der Meister der Zwischenliga direkt aufsteigt. Aber auch der Zweite soll noch eine Chance bekommen", wird Dirk Bimbach, Vorsitzender der Kommission Jugendspielbetrieb beim FVN, in der WAZ zitiert. "Ob das in Form einer Mini-Qualifikation oder durch Entscheidungsspiele passiert, muss noch erarbeitet werden."