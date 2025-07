Neue Jugend-SG "Bina-Rott": Massing und Oberdietfurt bündeln Kräfte

Zwei Vereine, ein Ziel: Der SV Eintracht Oberdietfurt und der TSV Massing schließen sich im Jugendfußball zu einer nachhaltigen Spielgemeinschaft zusammen und tragen den Namen "SG Bina-Rott". Was bei den Jüngsten beginnt, soll langfristig bis in den Herrenbereich führen – ein zukunftsweisendes Projekt für den gesamten Markt Massing.

Geplant sind gemeinsame Trainings- und Spielorte, regelmäßiger Austausch unter den Trainern und ein abgestimmtes Konzept zur sportlichen Ausbildung. Die Trikotfarben wechseln sich ab, doch das Wappen beider Vereine wird auf allen Brustseiten zu sehen sein – als Symbol der Einheit.

Nachhaltiges Konzept mit Langzeitvision

Was als Jugendprojekt beginnt, soll langfristig in die höheren Altersklassen übergehen. „Unser Ziel ist es, den Spielern eine kontinuierliche fußballerische Heimat zu bieten – von der ersten Ballberührung bis zum Seniorenbereich“, so die Verantwortlichen. Schon jetzt wird über eine Erweiterung der SG auf die C-, B- und A-Jugend in den kommenden Jahren gesprochen. Perspektivisch soll auch eine gemeinsame Herrenmannschaft möglich sein.

Mit der neuen Spielgemeinschaft setzen der SV Eintracht Oberdietfurt und der TSV Massing ein Zeichen für Zusammenhalt, Weitblick und sportliche Verantwortung. Der Markt Massing kann sich über ein zukunftsträchtiges Projekt freuen, das nicht nur Tore schießt, sondern auch Brücken baut.