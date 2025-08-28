 2025-08-28T05:22:00.927Z

Vereinsnachrichten
– Foto: Buchholzer FC

Neue Jacken für Trainerteam des Buchholzer FC

Vereinsnachricht des Buchholzer FC

Ein riesiges Dankeschön an Vassili vom Restaurant Hellas für die großzügige Unterstützung unseres 2011er Trainerteams mit neuen Jacken! 💙🤍⚽️

Mit deinem Engagement zeigst du, was echte lokale Partnerschaft bedeutet. Wir freuen uns, dich an unserer Seite zu haben, nicht nur als Sponsor, sondern als Teil der Buchholzer FC Familie.

28.8.2025, 08:00 Uhr
Buchholzer FC / Instagram-PostAutor