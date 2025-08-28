Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
– Foto: Buchholzer FC
Neue Jacken für Trainerteam des Buchholzer FC
Vereinsnachricht des Buchholzer FC
Ein riesiges Dankeschön an Vassili vom Restaurant Hellas für die großzügige Unterstützung unseres 2011er Trainerteams mit neuen Jacken! 💙🤍⚽️
Mit deinem Engagement zeigst du, was echte lokale Partnerschaft bedeutet. Wir freuen uns, dich an unserer Seite zu haben, nicht nur als Sponsor, sondern als Teil der Buchholzer FC Familie.