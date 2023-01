Neue Infos teilt der WFV mit EURO 2024 - 500 Tage bis zum Anpfiff!

500 Bälle - gestiftet von der Host City Stuttgart und übergeben von den EURO 2024-Botschaftern - sollen genau diese Basis im Breitensport stärken. Die ersten 50 Bälle nahm Matthias Schöck stellvertretend für die Stuttgarter Vereine in Empfang. „Es freut uns, dass Stuttgart 500 Tage vor dem Turnier diese Aktion mit 500 Bällen gestartet hat. Das ist ein schönes Signal, um die Kinder und Jugendlichen für den Fußball zu motivieren“. Die fünf Spiele in der Stuttgart Arena sind natürlich das spektakuläre Live-Erlebnis im kommenden Jahr. Ebenso wird sich in der Stuttgarter City alles um die EM und den Fußball drehen. Ein buntes und internationales Fanfest mit vielen spielerischen Aktionen, kulturellen Programmen, einer kleinen Arena zum Kicken und einem großen Public Viewing, bei dem alle Spiele der UEFA EURO 2024 zu sehen sein werden, sind auf mehreren Plätzen in der Planung. Dazu wird es ein vielfältiges Bühnenprogramm mit Musik, Interviews und Live-Konzerten geben.

Weitere Informationen zur EURO 2024 in Stuttgart gibt es hier.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten

Wie kann ich mitmachen auf FuPa? (Überblick)

Was bietet FuPa.net für mich & meinen Verein? (Überblick)

Bildergalerien hochladen

An die Torwand im legendären ZDF-Sportstudio mit FuPa/Hartplatzhelden



Folgt uns auch auf:

Facebook: @FuPaBKZ

Instagram: @FuPaBKZ

Twitch: @FuPaBKZ

Twitter: @FuPaBKZ

______________

Kontakt zu FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald

Ihr wollt auch etwas über euer Spiel erzählen oder es gibt Neuigkeiten in eurem Team oder eurem Verein? Dann schreibt FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwazwald gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Des Weiteren könnt ihr als Vereinsverwalter euer Team verwalten, den Kader anpassen und Spielerprofile bearbeiten oder den neuesten Transfer vermelden. Wie das alles funktioniert, könnt ihr hier nachlesen. Zur Anmeldung auf FuPa geht es direkt hier - und natürlich ist alles kostenlos. Fragen und Anmerkungen dürft ihr jederzeit gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de schicken.