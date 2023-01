Neue Infos kommen vom WFV Road to Waldau: Regionalliga- und Oberliga-Duell im Viertelfinale

Vorfreude beherrschte die Stimmung bei den jeweils zwei Verbands- und Landesligisten nach der Auslosung. So empfängt Landesligist FV Rot-Weiß Weiler den Traditionsverein 1. FC Normannia Gmünd aus der Verbandsliga. Und der Vorjahres-Halbfinalist SSV Ehingen-Süd darf vor dem Auswärtsspiel beim Landesligisten Türk Spor Neu-Ulm erneut vom Einzug in die Runde der letzten Vier träumen.

Wie geht es weiter?

Regel-Spieltermin für die Spiele im Viertelfinale im DB Regio-wfv-Pokal 2022/23 ist Mittwoch, der 29. März. Die beiden Halbfinalspiele sind geplant für Mittwoch, den 3. Mai 2023. Die endgültigen Spieltermine werden in Abstimmung mit den beteiligten Vereinen festgelegt.

Das Finale im DB Regio-wfv-Pokal 2022/23 findet im Rahmen des Finaltags der Amateure (live in der ARD) am Samstag, den 3. Juni im GAZi-Stadion auf der Waldau in Stuttgart statt.

Bereits die Viertelfinalisten im DB Regio-wfv-Pokal erhalten jeweils rund 2.500 Euro Preisgeld, die Halbfinalisten rund 5.000 Euro und der unterlegene Finalist rund 20.000 Euro aus den Vermarktungserlösen des DFB-Pokals. Es ist davon auszugehen, dass auch in dieser Saison nach Abschluss des Wettbewerbs Prämien in dieser Größenordnung ausbezahlt werden können.

