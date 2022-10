Neue Infos kommen vom WFV 16.000 grüne Fair Play-Karten für unsere Nachwuchskicker*innen

„Fair bleiben, liebe Eltern! Damit Fußball Freude bleibt“ – unter diesem Motto gingen die Fair Play-Tage in die nächste Runde. In bereits bekannter Manier wurden zum 1. Spieltag der F-Juniorinnen und -Junioren bundesweit tausende Fair Play-Karten und -Flyer an die jüngsten Fußballerinnen und Fußballer übergeben. Im wfv fand die Übergabe zum Auftakt unserer Nachwuchskicker*innen Ende September statt.

Schießen die Emotionen der Mütter und Väter am Spielfeldrand übers Ziel hinaus, so können die Kids ganz einfach die „Grüne Karte“ zücken und damit ein deutliches Signal senden: „Fair geht vor!“ Die „Grüne Karte“ unterstützt damit das Ansinnen der FairPlay-Liga, die bei den Bambini und in der F-Jugend Anwendung findet.

Insgesamt 16.000 Flyer und Karten wurden vom wfv beim DFB bestellt und an die Ausrichter der Bambini- und F-Jugend Spieltage verteilt. Die Fair Play-Karten gibt es in sieben verschiedenen Sprachen. Denn fair zu sein, ist international. Die Erwachsenen, vor allem die Eltern, nehmen dabei eine wichtige Vorbildrolle ein: Mit ihrem Verhalten auf dem Sportplatz beeinflussen Eltern und Trainer*innen das künftige Verhalten der Kinder.

