Neue Infos kommen vom WFV SFV-Verbandstag – Petra Saretz und Matthias Schöck im Präsidium

Der Süddeutsche Fußballverband ist mit 9.635 Vereinen der größte Regionalverband des Deutschen Fußball-Bundes. Den SFV bilden der Badische, der Bayerische, der Hessische, der Südbadische und der Württembergische Fußballverband. Im Rahmen des 30. Ordentlichen Verbandstags des Süddeutschen Fußballverbandes am vergangenen Samstag in St. Leon-Rot stand die Wahl des neuen Präsidiums. Die Nachfolge des bisherigen Präsidenten Dr. Rainer Koch (Bayern) tritt der Präsident des Badischen Fußballverbandes Ronny Zimmermann an. Dr. Koch wurde nach seiner elfjährigen Amtszeit zum Ehrenpräsidenten gewählt.

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten

Wie kann ich mitmachen auf FuPa? (Überblick)

Was bietet FuPa.net für mich & meinen Verein? (Überblick)

Bildergalerien hochladen

An die Torwand im legendären ZDF-Sportstudio mit FuPa/Hartplatzhelden



Folgt uns auch auf:

Facebook: @FuPaBKZ

Instagram: @FuPaBKZ

Twitch: @FuPaBKZ

Twitter: @FuPaBKZ

______________

Kontakt zu FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald

Ihr wollt auch etwas über euer Spiel erzählen oder es gibt Neuigkeiten in eurem Team oder eurem Verein? Dann schreibt FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Des Weiteren könnt ihr als Vereinsverwalter euer Team verwalten, den Kader anpassen und Spielerprofile bearbeiten oder den neuesten Transfer vermelden. Wie das alles funktioniert, könnt ihr hier nachlesen. Zur Anmeldung auf FuPa geht es direkt hier - und natürlich ist alles kostenlos. Fragen und Anmerkungen dürft ihr jederzeit gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de schicken.