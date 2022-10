Neue Infos kommen vom Fußball-Bezirk Enz/Murr Erfolgreich auch im A-Jugend Verbandspokal des WFV.

Mit 3 Vertretern gibt der Bezirk Enz/Murr im Achtelfinale beim Verbandspokal der A-Jugend ein gutes Bild der erfolgreichen Jungendarbeit ab. So hat der SGV Freiberg Fussball II am 07.12.2022 die Bundesliga-Vertretung des 1. FC Heidenheim zu Gast auf dem Wasen. Der FV Löchgau, in der Verbandsstaffel beheimatet, misst sich am gleichen Tag mit dem VfR Aalen aus der ENBW Oberliga Baden Württemberg. Der Verbandsstaffelvertreter VfL Kirchheim/Teck gibt den Gastgeber für unseren ENBW Oberliga Vertreter, den SGV Freiberg Fussball I. Sicherlich spannende Spiele und die 2 Heimspiele unserer Vertreter aus dem Bezirk haben sicherlich viele Zuschauer verdient. Anstoß ist um 18 Uhr auf den Plätzen.

