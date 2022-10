Neue Infos kommen vom Fußball-Bezirk Enz/Murr 3. Runde und Achtelfinale Pallox Bezirkspokal Enz/Murr

Am gestrigen Mittwoch, 12.10. wurde, neben dem Achtelfinale im Pallox Bezirkspokal, noch die Partie der 3ten Runden zwischen TKSZ Ludwigsburg und dem TSV 1899 Benningen ausgetragen. Hier konnte sich der Bezirksligist aus Benningen mit 5:1 durchsetzen und spielt nun am 19.10.2022 im Bezirksligaduell gegen den TSV Münchingen in der Talaue das Achtelfinale.

Im Duell Kreisliga B gegen Kreisliga A konnte sich der B-Ligist FV Dersim Sport Ludwigsburg gegen die SKV Rutesheim durchsetzen.



Am heutigen Donnerstag treffen noch die Spvgg Besigheim und der SV Leonberg/Eltingen um 19:30 Uhr aufeinander, den Abschluss bildet die oben genannte Partie TSV 1899 Benningen gegen TSV Münchingen am 19.10.20222.

Der Pallox Bezirkspokal bei den Herren geht dann schon in die Winterpause, das Viertelfinale wird am 22.03.2023 gespielt.

Freundliche Grüße Ingo Ernst Bezirksvorsitzender Enz/Murr

