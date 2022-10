Neue Infos hat der WFV veröffentlicht Achtelfinale im Sport-Lines wfv-Pokal der Frauen: Wer nimmt die nächste Hürde?

Alle weiteren Spiele werden um 14 Uhr angepfiffen. Zu einem Wiedersehen kommt es in Tettnang, wo der TSV den SV Hegnach empfängt. Im Vorjahresfinale ließen die Hegnacherinnen (Regionalliga Süd) den TSV Tettnang (Verbandsliga) mit 3:0 abblitzen. Ein Duell zweier Tabellenführer findet in der ältesten Stadt Baden-Württembergs statt. Der FSV 08 Rottweil, Verbandsliga-Spitzenreiter, bittet den Oberliga-Primus TSV Neuenstein zum Tanz.

Die Spannung steigt: Am morgigen Dienstag spielen zwölf Mannschaften um den Einzug ins Viertelfinale des Sport-Lines wfv-Pokals der Frauen. Bereits qualifiziert hat sich der FSV Waldebene Stuttgart Ost. Der Oberligist setzte sich erwartungsgemäß mit 2:0 beim TSV Münchingen (Verbandsliga) durch. Ganz ohne Einsatz geht´s für den SV Alberweiler eine Runde weiter: Gegner VfB Stuttgart verzichtet aufgrund der heiklen Personalsituation auf den Pokalwettbewerb. Die Partie der zweiten Mannschaften findet statt, der VfB Stuttgart II empfängt den SV Alberweiler II in Obertürkheim (12.30 Uhr).

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten

Wie kann ich mitmachen auf FuPa? (Überblick)

Was bietet FuPa.net für mich & meinen Verein? (Überblick)

Bildergalerien hochladen

An die Torwand im legendären ZDF-Sportstudio mit FuPa/Hartplatzhelden



Folgt uns auch auf:

Facebook: @FuPaBKZ

Instagram: @FuPaBKZ

Twitch: @FuPaBKZ

Twitter: @FuPaBKZ

______________

Kontakt zu FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald

Ihr wollt auch etwas über euer Spiel erzählen oder es gibt Neuigkeiten in eurem Team oder eurem Verein? Dann schreibt FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwazwald gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Des Weiteren könnt ihr als Vereinsverwalter euer Team verwalten, den Kader anpassen und Spielerprofile bearbeiten oder den neuesten Transfer vermelden. Wie das alles funktioniert, könnt ihr hier nachlesen. Zur Anmeldung auf FuPa geht es direkt hier - und natürlich ist alles kostenlos. Fragen und Anmerkungen dürft ihr jederzeit gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de schicken.