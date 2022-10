Neue Info kommt vom VfR Heilbronn Traditionsverein aus dem Unterland teilt Wichtiges mit.

Nach einer phänomenalen Saison und der Meisterschaft im ersten Jahr in der Bezirksliga freuten sich alle über den Aufstieg und den für nicht möglich gehaltenen Erfolg.

Die Ernüchterung kam dann am Saisonende als der Kern der Truppe leider nicht zusammengehalten werden konnte und wir dezimiert in die neue Saison gehen mussten.

Als dann sich dann zwei wichtige Spielerinnen verletzten und die Bereitschaft von Spielerinnen nicht mehr Bestand hatten, wurde es personell so eng daß wir uns mit dem heutigen Tag leider aus der Regionenliga zurückziehen müssen.

Es hat uns viel Spass gemacht, allen die an dem kurzen Erfolg Ihren Anteil daran haben möchten wir ausdrücklich danken und wünschen ihnen auf ihrem weiteren Weg alles Gute. Für die kommende Saison gibt es gedankliche Planungen die wir euch im Frühjahr mitteilen werden. Wir sind weiter der Überzeugung daß der Schritt mit dem Frauenfussball letztes Jahr die richtige Entscheidung war und werden der Sache nachgehen. Entweder sind die richtigen am richtigen Ort oder wie in dem Fall die falschen.

Den Betreuern, den Trainern, den Fans und unserem Hauptsponsor Thomas Lenz möchten wir gesondert danken. Er machte es aus Verbundenheit und hat eine tragende Rolle in der Ausführung des FRAUENFUSSBALLS gespielt. Als ehemaliger Spieler und Fan war es ihm ein grosses Anliegen zu unterstützen #LenzMedia. Seine Unterstützung wird in der Landesliga bei den Herren weitergehen.

Unser Vorstand und Gründer Onur Celik ist ebenso enttäuscht über die Entwicklung, gibt sich aber optimistisch im Hinblick auf die neue Saison. Er wird die nächsten Tage nochmals im Detail dazu Stellung nehmen.

Der steile Weg vom VfR Heilbronn schreitet weiter sehr gut voran und es gibt eben immer kleine Korrekturen die man machen muss. Wir gehen die Schritte und es kann nicht immer ein (Fort) Schritt sein, ein (Rück) Schritt kann auch sehr viel positives bewirken und die Sinne schärfen.

Das war es noch nicht, bleibt dabei und lasst uns im Sommer 2023 den #Frauenfussball einen Neustart wagen.

