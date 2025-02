Neue Ideen, um Fußball-Oberpfalz weiter voranzubringen

Am Morgen standen zuerst einmal die Kreissitzungen der Kreise Regensburg, Amberg/Weiden und Cham/Schwandorf auf der Tagesordnung. In der Heim- und Gästekabine sowie im Presseraum des Jahnstadions, wo sonst die Profis der 2. Bundesliga ihrem Tagesgeschäft nachgehen, regten die Kreis-Vorsitzenden zu spannenden Diskussionen an. Themen waren unter anderem eine mögliche Kreisreform und die personelle Aufstellung für die bevorstehenden Kreis- und Bezirkstage. Neben dem Austausch der Kreise, tagten die Sportgerichte im Business-Bereich, wo später am Vormittag auch die Sitzung im Plenum abgehalten werden sollte. Zuletzt bot der Bezirks-Vorsitzende Thomas Graml eine Diskussion über aktuelle Bezirksthemen in der BFV-Loge an.



Im Plenum wurden am Vormittag anschließend alle oberpfälzer Funktionäre von Thomas Graml begrüßt und über die aktuellen Themen des Bezirks informiert. Neben Thomas Graml überbrachte auch Vize-Präsident Jürgen Pfau Informationen über das aktuelle Geschehen im Verband.



Teil der Plenumssitzung waren neben den beiden Reden die Ehrung von Stefan Weinberger für 30 Jahre Funktionärstätigkeit beim BFV, die Übergabe eines Spendenschecks in Höhe von 252 Euro an die BFV-Sozialstiftung (aus den Einnahmen der Hallen-Bezirksmeisterschaft der Herren) sowie Vorträge von Bezirks-Jugendleiter Heinz Zach zum Thema Minifußball und Bezirks-Seniorenleiter Christian Wolfram zum Thema Meldeketten.



Nach der Mittagspause gingen die oberpfälzer Funktionäre in Gruppen zusammen, um Themen, die vor der Tagung vom Bezirks-Ausschuss entwickelt wurden, in World-Cafés zu diskutieren. Unter anderem die Gewinnung von Mannschaften und Mitarbeitern regten zu spannenden Koversationen an und brachten viele neue Ideen. Insgesamt wurden in acht Cafés folgende Themen diskutiert:

Wie bekommen wir mehr Fußball in unsere Schulen?

Was bringt dem Fußballverein die Zusammenarbeit mit örtlichen Schulen?

Welche Anforderungen an einen Pressetext, Pressefoto und Internetveröffentlichung sind wichtig?

Wie kann der BFV Dich bei Deinem ehrenamtlichen Engagement besser unterstützen?

Was ist Dir persönlich wichtig, wenn Du dich ehrenamtlich im Fußball engagierst?

Wie können wir die Auf- und Abstiegsregelung gleich und transparent gestalten?

Wie kann man Mädchen für den Fußball gewinnen?

Wie könnte ein zeitgemäßer Spielbetrieb für die Junioren-Bezirksoberliga umsetzbar sein?

Welche Herausforderungen stehen für das Ehrenamt in Zukunft an?

Wie können wir mehr Mannschaften für den Spielbetrieb der Senioren gewinnen?