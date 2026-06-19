Neue Hünstettener SG ist gerüstet

Tim Flemming (re.) wechselt vom SV Niedernhausen als spielender Co-Trainer zur SG Beuerbach/Wallrabenstein. Foto: Frank Heinen

Hünstetten. Spielgemeinschaften entstehen, wenn Vereine ihre Kräfte bündeln, um gemeinsam erfolgreicher zu sein. Diesen Weg gehen nun auch der TuS Beuerbach und der SV Wallrabenstein. Aus den beiden Nachbarvereinen entsteht zur kommenden Saison die SG Beuerbach/Wallrabenstein, die erstmals in der Kreisoberliga Rheingau-Taunus an den Start geht. Mit sieben Spielern aus dem Wallrabensteiner Gruppenliga-Kader und einer Hand voll externen Neuzugängen.

Mike Baier, der in der Jugend für den FC Bayern München spielte, wird als Trainer die neue Formation beider benachbarter Vereine ins Rennen schicken. Im Zuge der Fusion haben die Verantwortlichen mit Tim Flemming (SV Niedernhausen), der als spielender Co-Trainer fungieren wird, einen ersten hochkarätigen Neuzugang verkündet. Daneben bleibt Christian Busch als Co-Trainer an Bord. Keeper Timo Wolf (U19 Biebrich 02), Malik Minor (TGSV Holzhausen), Nils Demmerle und Luca Heller (TSG Wörsdorf) ergänzen das Quintett externer Neuzugänge. Weitere Transfers schließt Baier zwar nicht kategorisch aus, hält sie aktuell aber für eher unwahrscheinlich.

Von Beuerbacher Seite gibt es keinen Abgang. Bei Wallrabenstein sieht das anders aus: Justin Reil, Luca Häuser, Maximilian Bilz, Erik Redeker, Jakob Klinke, Ali Thamer Kamil (alle Ziel unbekannt), Önay Akin und Metin Mustafi (beide TSG Wörsdorf), Mirco Paul (TSV Bleidenstadt), Erdem Kadi und Timo Ott (beide TV Idstein), Florian Jaschinger (FC Naurod) und Alireza Mojahedi (SG Orlen) suchen allesamt neue Herausforderungen. Mit Matti Meier und dessen Bruder Mikko, Yannik Hünerbein, Elias Ott, Moritz Hacker, Samed Muric und Christian Leffler bleiben sieben Spieler an Bord und laufen künftig für die SG auf. Eine lange Eingewöhnungszeit erwartet Baier nicht: „Viele Spieler kennen sich untereinander und sind befreundet. Es bestand schon immer eine Verbindung.“

Klar ist für den 35-Jährigen, der von 2020 bis 2023 die SG Saubach in der Verbandsliga Nord-Ost im Saarland coachte, „dass es dann relativ zügig gehen muss, eine Mannschaft zu formen und eine Spielidee zu vermitteln.“ Zunächst müsse das „Drumherum“ zusammenwachsen, „damit wir unseren Job auf dem Platz machen können“, spricht Baier von „top Bedingungen“ auf dem Beuerbacher Rasen. Auf dem mutmaßlich auch die Heimspiele ausgetragen werden sollen. In den Wintermonaten könne auf den knapp einen Kilometer entfernten Wallrabensteiner Kunstrasen ausgewichen werden.

PS auf die Straße bringen

Während der SV Wallrabenstein nach drei Jahren Gruppenliga in der abgelaufenen Spielzeit abgestiegen ist, mischte der TuS Beuerbach in den vergangenen Jahren oft oben mit. Zuletzt gelang 2016 der Sprung in die Gruppenliga. „Auf dem Papier haben wir in der abgelaufenen Saison eine gute Mannschaft gehabt, aber die PS nicht auf die Straße gebracht. Ich erwarte mir jetzt schon von den neuen Spielern eine hohe Trainingsqualität und einen anderen Konkurrenzkampf, um dann auch vorne angreifen zu können“, sagt Baier. Der Aufstieg sei zwar nicht das ausgerufene Ziel, „aber ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, dass ich Fünfter werden möchte.“

Ein Pool von 36 Spielern zählt derzeit zum Kader der ersten Mannschaft der neu formierten SG, die am 23. Juni in die Vorbereitung starten wird. Zuvor gönnte sich die Mannschaft noch eine gemeinsame Abschlussfahrt nach Mallorca – allerdings ohne ihren Trainer. „Wenn’s etwas zu feiern gibt, bin ich dabei“, sagt Baier mit einem Augenzwinkern.





