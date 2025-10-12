Neue Hosen für unsere Auswechselspieler der SG Bräunrode/Arnstedt ll.

Unser herzlicher Dank geht an Folienservice24.de für das Sponsoring der Hosen unserer Auswechselspieler der Herrenmannschaft!

Euer Engagement unterstützt unser Team und sorgt dafür, dass wir auch abseits des Platzes ein einheitliches Bild abgeben. 💪⚽