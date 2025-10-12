Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
Neue Hosen für unsere Auswechselspieler der SG Bräunrode/Arnstedt ll.
Unser herzlicher Dank geht an Folienservice24.de für das Sponsoring der Hosen unserer Auswechselspieler der Herrenmannschaft!
Euer Engagement unterstützt unser Team und sorgt dafür, dass wir auch abseits des Platzes ein einheitliches Bild abgeben. 💪⚽