Union Nettetal hat noch eine Minimalchance auf den Klassenerhalt. – Foto: Markus Verwimp

Neue Hoffnung für Union Nettetal dank KFC Uerdingen Nur Siege helfen Union Nettetal noch zum Verbleib in der Oberliga. Am Freitag geht es nun zum Tabellenzweiten Velbert. Eine neues Szenario zur Rettung hängt von Uerdingen ab.

Die Ausgangslage bleibt knifflig: Verliert Union Nettetal am Freitagabend sein Gastspiel bei der SSVg Velbert, ist der Abstieg besiegelt. Das wäre ebenfalls der Fall, wenn Nettetal drei Punkte holt, der 1. FC Monheim am Sonntag aber ebenso gewinnt. Denn dann beträgt der Rückstand auf Monheim und Platz 14, dem ersten Nichtabstiegsplatz, weiterhin fünf Punkte – eine Lücke, die bei einem ausbleibenden Saisonspiel nicht mehr zu füllen ist. Zum Nettetaler Klassenverbleib braucht es daher aktuell ein mittelgroßes Wunder – zumindest, wenn der Abstieg so geregelt ist, wie derzeit im Regelwerk vorgesehen: Bei einem Regionalliga-Absteiger aus der Region Niederrhein steigen vier Teams aus der Oberliga ab.

Heute, 19:30 Uhr SSVg Velbert SSVg Velbert SC Union Nettetal Nettetal 19:30 live PUSH Bei dem schon sicheren Regionalliga-Absteiger handelt es sich um den KFC Uerdingen. Und darin liegt nun die Hoffnung für Union Nettetal. Der KFC befindet sich seit dem 1. April im Insolvenzverfahren und nimmt seit dem 23. April nicht mehr am Spielbetrieb der Regionalliga teil. Statt um eine Konsolidierung kümmert sich die Vereinsführung allerdings nur um öffentliche Attacken gegen den Insolvenzverwalter. Der Klub hat sich ins völlige Chaos manövriert. Konsequenz: Ob Oberliga, Landesliga, eine noch tiefere Spielklasse oder gar die Auflösung des KFC Uerdingens – alles ist derzeit denkbar.

Sollte der KFC aber einen Neuanfang zum Beispiel in der Landesliga anstreben, wäre Rang 15 in der Oberliga kein Abstiegsplatz mehr. Derzeit haben die Sportfreunde Niederwenigern diese Position inne, mit einem Punkt Vorsprung auf Union Nettetal. In diesem Szenario wäre der Klassenverbleib plötzlich sehr greifbar für die Union. „Wir versuchen nun Platz 15 zu erreichen und schauen dann, was passiert. Das gibt uns Rückenwind und Motivation“, sagt Nettetals Trainer Kemal Kuc. Fokus auf das eigene Spiel