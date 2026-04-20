Neue Hoffnung für Türkiyemspor im Abstiegskampf

Türkiyemspor mit neuer Hoffnung – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

In der Liga hatte Türkiyemspor zuletzt 13 sieglose Spiele in Folge hingelegt. Eine Negativserie, die den Klub tief in die Abstiegszone zog. Am Wochenende feierte die Mannschaft nun wieder einen Dreier – einen 1:0-Sieg beim TuS Wickrath. Die Erleichterung war nach Abpfiff bei Trainer Cafer Kapkara groß. „Endlich haben wir wieder gewonnen. Das haben sich die Jungs verdient. Es war eine starke Teamleistung, auf die wir aufbauen können.“

„Der Sieg tut uns richtig gut"

Das entscheidende Tor erzielte Semih Simsek in der 38. Minute nach einer Flanke von rechts und einem Stellungsfehler in der TuS-Abwehr – Simsek konnte frei zum 1:0 vollenden. „Vor allem defensiv war es eine starke Leistung von uns – wir haben kaum Chancen des Gegners zugelassen“, sagt Kapkara weiter. Wickrath blieb im Freitagabendspiel auf eigener Anlage hingegen einiges schuldig.

Im Abstiegskampf bedeuten die drei Punkte für Türkiyemspor neue Hoffnung, auch wenn die Ausgangslage weiterhin bescheiden bleibt. Ein Nichtabstiegsplatz ist für das Team von Kapkara und Ufuk Isik aktuell acht Zähler entfernt, der Relegationsplatz fünf. Trotzdem sagt Kapkara: „Der Sieg tut uns richtig gut. Man hat gesehen, dass die Mannschaft alles reinwirft – wir werden bis zum Schluss um den Klassenerhalt kämpfen.“