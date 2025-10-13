Neue Herausforderung für Ingolstadts U21-Coach Patrick Schönfeld

In der Länderspielpause hat es beim Drittligisten FC Ingolstadt 04 eine Veränderung im Trainerteam gegeben. Der bisherige Assistenzcoach Ilia Gruev verlässt mit sofortiger Wirkung die Schanzer und wird unter Markus Anfang neuer Co-Trainer beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Den vakanten Posten im Profiteam haben die Ingolstäder aber rasch wieder besetzen können und sind im eigenen Stall fündig geworden: U21-Coach Patrick Schönfeld rückt an die Seite von Sabrina Wittmann und wird der Cheftrainerin ab sofort assistieren. Wer demzufolge von nun an hauptverantwortlich für die U21 in der Bayernliga Nord ist, das hat der Verein noch nicht kommuniziert.

"Ilia Gruev ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, sich beruflich verändern zu wollen und bei Fortuna Düsseldorf eine neue Herausforderung anzunehmen", erläutert Ingolstadts Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer in einer Pressemitteilung und ist überzeugt, mit der internen Option die ideale Lösung gefunden zu haben: "Mit Patrick Schönfeld, der aus unserer eigenen Trainertalent-Schmiede stammt und bereits zahlreiche aufstrebende Jungschanzer auf ihrem Weg in den Profikader begleitet hat, schließen wir die Lücke, die Ilia hinterlässt. Patrick hat im Nachwuchs hervorragende Arbeit geleistet, sodass es für uns die logische Konsequenz gewesen ist, mit unserem absoluten Wunschkandidaten die Saison fortzusetzen und ihm gleichzeitig die Chance zu geben, persönlich den nächsten Schritt in seiner Laufbahn zu machen."

Ex-Profi Patrick Schönfeld (36), der im Sommer 2024 die Nachfolge von Thomas Karg bei den Jungschanzern in der Bayernliga angetreten hatte, lässt sich wie folgt zitieren: "Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen der sportlich Verantwortlichen und freue mich unglaublich auf die neue Herausforderung im Profi-Bereich. Gemeinsam mit dem Trainerteam möchte ich meinen Teil dazu beitragen, die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen und weiterzuentwickeln. Die Vorfreude auf das, was kommt, ist riesig." Seinen ersten Einsatz hat Schönfeld am kommenden Samstag, wenn der FCI nach der Länderspielpause am Aachener Tivoli gastiert.