Neue Heimspielstätten, Pokalauslosung, Spielverlegungen, Rückzug

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Das teilt der Verein mit:
Aufgrund der schlechten Platzverhältnisse in Baindt haben wir folgende Spiele auf andere Plätze verlegt:
Bezirksliga Bodensee
Spiel 09.11.25 SV Baindt - SV Maierhöfen/Grünenbach
Spiel 30.11.25. SV Baindt - FV Ravensburg 2
Neue Spielorte: Kunstrasenplatz SV Weingarten (Anstoßzeiten bleiben)
Das Spiel in der Bezirksliga gegen den SV Weingarten vo 7.12.25 wurde aktuell verlegt auf 6.12.25 /14.00 h auf den Kunstrasenplatz nach Oberzell
Kreisliga A 1
Spiel 02.11.25. SV Baindt 2 -SGM Fischbach/Schnetzenhausen
Neuer Spielort: Kunstrasenplatz SV Weingarten Anstoßzeit: 14.30 h (neu)
Spiel 16.11.25. SV Baindt 2 - SG Aulendorf
Neuer Spielort: Kunstrasenplatz SG Baienfurt Anstoßzeit: 14.30 h (neu)
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Frauenfußball
Viertelfinale ausgelost
Spielleiter Helmut Späth hat in Eutingen das Viertelfinale im NSW-Bezirkspokal der Frauen ausgelost. Gespielt wird am Sonntag, 7. Dezember 25 - Spielbeginn 10.30 Uhr.
Die Paarungen:
SGM Glatten/Hopfau – TSG Wittershausen
SGM Bierlingen-Weiler – SGM Bad Teinach-Zavelstein/Oberreichenbach
SGM Neubulach/Schönbronn – SSV Walddorf
Spfr Gechingen – SV Eutingen II
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Am Samstag, 25.10.2025, findet um 15:30 Uhr das Endspiel um die wfv-Ü32-Meisterschaft statt.
Es stehen sich gegenüber: SGM Spvgg Satteldorf/KSG Ellrichshausen – TSV Michelfeld, gespielt wird auf der Sportanlage der Spvgg Satteldorf
Spielverlegungen gab es:
In der Bezirksliga: TSV Rudersberg – TSV Obersontheim, bisher: 07.12.2025, neu: 22.02.2026, 15:00 Uhr
In der Kreisliga B4: SSV Steinach/Reichenbach II – TSV Schlechtbach II, bisher: 26.10.2025, neu: 22.02.2026, 12:15 Uhr
Spielabsage im IN.VIVO-Bezirkspokal der Frauen:
Mittwoch, 22.10.2025, 19:30 Uhr: TSV Schlechtbach – Spvgg Rommelshausen, von Schlechtbach aufgrund Spielerinnenmangels abgesagt.
Mittwoch, 22.10.2025, 19:30 Uhr: Spvgg Hengstfeld-Wallhausen – Spvgg Gammesfeld, von Hengstfeld-Wallhausen aufgrund Spielerinnenmangels abgesagt.
Das teilt der Fußballbezirk mit:
ASV Heilbronn zieht seine II. Mannschaft vom Spielbetrieb zurück
Der ASV Heilbronn hat mit sofortiger Wirkung seine II. Mannschaft in der Kreisliga B1 Franken wegen Spielermangel vom Spielbetrieb abgemeldet.
Alle bisher ausgetragenen Spiele der Mannschaft werden aus der Wertung genommen
