Neue Heimspielstätten, Pokalauslosung, Spielverlegungen, Rückzug

Das teilt der Verein mit:

Aufgrund der schlechten Platzverhältnisse in Baindt haben wir folgende Spiele auf andere Plätze verlegt:

Bezirksliga Bodensee

Spiel 09.11.25 SV Baindt - SV Maierhöfen/Grünenbach

Spiel 30.11.25. SV Baindt - FV Ravensburg 2



Neue Spielorte: Kunstrasenplatz SV Weingarten (Anstoßzeiten bleiben)

Das Spiel in der Bezirksliga gegen den SV Weingarten vo 7.12.25 wurde aktuell verlegt auf 6.12.25 /14.00 h auf den Kunstrasenplatz nach Oberzell

Kreisliga A 1

Spiel 02.11.25. SV Baindt 2 -SGM Fischbach/Schnetzenhausen

Neuer Spielort: Kunstrasenplatz SV Weingarten Anstoßzeit: 14.30 h (neu)

Spiel 16.11.25. SV Baindt 2 - SG Aulendorf

Neuer Spielort: Kunstrasenplatz SG Baienfurt Anstoßzeit: 14.30 h (neu)

Spielleiter Helmut Späth hat in Eutingen das Viertelfinale im NSW-Bezirkspokal der Frauen ausgelost. Gespielt wird am Sonntag, 7. Dezember 25 - Spielbeginn 10.30 Uhr.

Das teilt der Fußballbezirk mit:

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Das teilt der Fußballbezirk mit:

Am Samstag, 25.10.2025, findet um 15:30 Uhr das Endspiel um die wfv-Ü32-Meisterschaft statt.

Es stehen sich gegenüber: SGM Spvgg Satteldorf/KSG Ellrichshausen – TSV Michelfeld, gespielt wird auf der Sportanlage der Spvgg Satteldorf

Spielverlegungen gab es:

In der Bezirksliga: TSV Rudersberg – TSV Obersontheim, bisher: 07.12.2025, neu: 22.02.2026, 15:00 Uhr

In der Kreisliga B4: SSV Steinach/Reichenbach II – TSV Schlechtbach II, bisher: 26.10.2025, neu: 22.02.2026, 12:15 Uhr

Spielabsage im IN.VIVO-Bezirkspokal der Frauen:

Mittwoch, 22.10.2025, 19:30 Uhr: TSV Schlechtbach – Spvgg Rommelshausen, von Schlechtbach aufgrund Spielerinnenmangels abgesagt.

Mittwoch, 22.10.2025, 19:30 Uhr: Spvgg Hengstfeld-Wallhausen – Spvgg Gammesfeld, von Hengstfeld-Wallhausen aufgrund Spielerinnenmangels abgesagt.