Allgemeines
Neue Heimspielstätten, Pokalauslosung, Spielverlegungen, Rückzug

News aus den Vereinen und Fußballbezirken: Was hat sich getan?

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

SV Baindt

Das teilt der Verein mit:

Aufgrund der schlechten Platzverhältnisse in Baindt haben wir folgende Spiele auf andere Plätze verlegt:

Bezirksliga Bodensee

Spiel 09.11.25 SV Baindt - SV Maierhöfen/Grünenbach

Spiel 30.11.25. SV Baindt - FV Ravensburg 2


Neue Spielorte: Kunstrasenplatz SV Weingarten (Anstoßzeiten bleiben)

Das Spiel in der Bezirksliga gegen den SV Weingarten vo 7.12.25 wurde aktuell verlegt auf 6.12.25 /14.00 h auf den Kunstrasenplatz nach Oberzell

Kreisliga A 1

Spiel 02.11.25. SV Baindt 2 -SGM Fischbach/Schnetzenhausen

Neuer Spielort: Kunstrasenplatz SV Weingarten Anstoßzeit: 14.30 h (neu)

Spiel 16.11.25. SV Baindt 2 - SG Aulendorf

Neuer Spielort: Kunstrasenplatz SG Baienfurt Anstoßzeit: 14.30 h (neu)

Fußballbezirk Nordschwarzwald

Das teilt der Fußballbezirk mit:

Frauenfußball

Viertelfinale ausgelost

Spielleiter Helmut Späth hat in Eutingen das Viertelfinale im NSW-Bezirkspokal der Frauen ausgelost. Gespielt wird am Sonntag, 7. Dezember 25 - Spielbeginn 10.30 Uhr.

Die Paarungen:

SGM Glatten/Hopfau – TSG Wittershausen

SGM Bierlingen-Weiler – SGM Bad Teinach-Zavelstein/Oberreichenbach

SGM Neubulach/Schönbronn – SSV Walddorf

Spfr Gechingen – SV Eutingen II

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Das teilt der Fußballbezirk mit:

Am Samstag, 25.10.2025, findet um 15:30 Uhr das Endspiel um die wfv-Ü32-Meisterschaft statt.

Es stehen sich gegenüber: SGM Spvgg Satteldorf/KSG Ellrichshausen – TSV Michelfeld, gespielt wird auf der Sportanlage der Spvgg Satteldorf

Spielverlegungen gab es:

In der Bezirksliga: TSV Rudersberg – TSV Obersontheim, bisher: 07.12.2025, neu: 22.02.2026, 15:00 Uhr

In der Kreisliga B4: SSV Steinach/Reichenbach II – TSV Schlechtbach II, bisher: 26.10.2025, neu: 22.02.2026, 12:15 Uhr

Spielabsage im IN.VIVO-Bezirkspokal der Frauen:

Mittwoch, 22.10.2025, 19:30 Uhr: TSV Schlechtbach – Spvgg Rommelshausen, von Schlechtbach aufgrund Spielerinnenmangels abgesagt.

Mittwoch, 22.10.2025, 19:30 Uhr: Spvgg Hengstfeld-Wallhausen – Spvgg Gammesfeld, von Hengstfeld-Wallhausen aufgrund Spielerinnenmangels abgesagt.

Fußballbezirk Franken

Das teilt der Fußballbezirk mit:

ASV Heilbronn zieht seine II. Mannschaft vom Spielbetrieb zurück

Der ASV Heilbronn hat mit sofortiger Wirkung seine II. Mannschaft in der Kreisliga B1 Franken wegen Spielermangel vom Spielbetrieb abgemeldet.

Alle bisher ausgetragenen Spiele der Mannschaft werden aus der Wertung genommen

