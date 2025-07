Neue Heimat fürs Wolfpack und Eintracht Güdderath

Seit 2018 bemüht sich der Verein American Sports Mönchengladbach (ASMG) um eine feste Heimat für ihre Abteilungen. Die Baseballer der Blackcaps kamen mittlerweile in Mülfort unter, die American Footballer des Wolfpacks musste allerdings bislang stets auf verschiedene Plätze im Stadtgebiet umziehen. Nun hat das Sportplatz-Wandern jedoch ein Ende: Am Sonntag fand die offizielle Eröffnung der Bezirkssportanlage Odenkirchen-Süd statt, die nun eine moderne Anlage für das Wolfpack und des Fußballvereins Eintracht Güdderath abgibt.

Seit Oktober des vergangenen Jahres war die Anlage für rund eine Million Euro modernisiert worden, der Verein American Sports beteiligte sich mit einem Eigenanteil in Höhe von 100.000 Euro. Den Rest steuerten die Stadt und das Land bei. Für das Geld baute die Stadt das Tennenspielfeld in ein multifunktionales Kunstrasenspielfeld um, welches sowohl mit Linien für American Football als auch für Fußball versehen wurde.

„Hier haben wir für die Footballer eine dauerhafte Heimat gefunden. Die benötigen wir auch, um weiter wachsen zu können. Mittlerweile haben wir hier sehr viel Herzblut hineingesteckt“, sagte Steffi Radeck, Vorsitzende von American Sports. Sie fügte an: „Dass so viele ehemalige Spieler der Vorgängervereine Mustangs und Mavericks der Einladung gefolgt sind, freut uns natürlich sehr. Vielleicht gibt es dann ein jährliches Wiedersehen alter Mönchengladbacher Footballer.“

Die Footballabteilung des Vereins ist über die Jahre auf sechs Mannschaften gewachsen, sportlich spielt das Männerteam inzwischen in der Oberliga – ein strukturelles und sportliches Wachstum, für das die marode Anlage in Odenkirchen-Süd nicht mehr angemessen war. Hinter dem Umbau standen ein jahrelanges Bemühen des Vereins sowie etliche Gespräche mit der Stadt.

Phil Scales, Head Coach des Wolfpacks, fügte mit Blick auf die Vorteile an: „In der Vergangenheit konnten wir keine vernünftige Vorbereitung machen. Deshalb hatten wir auch zeitweise mit so vielen Verletzungen zu kämpfen. Wir mussten zum Training immer zu verschiedenen Plätzen oder Hallen fahren – was gerade zur Verfügung stand. Dann mit dem ganzen Equipment durch die Stadt zu fahren machte nicht so viel Spaß.“

Auch die Fußballer von Eintracht Güdderath sind zufrieden über die neuen Bedingungen. „Natürlich profitieren wir mit vom neuen Platz, denn als kleiner Dorfverein am Rande der Stadt hätten wir niemals die Summe aufbringen können. Wir würden sonst immer noch auf einen Ascheplatz kicken. Wir hoffen, auch dadurch neue Spieler zu gewinnen“, sagte Eintracht Güdderaths neuer Vorsitzende Alex Dahmen.

Künftig möchte American Sports auf der Anlage die Infrastruktur noch weiter ausbauen. Zunächst soll eine überdachte Tribüne entstehen. Ein Turm für das Video-Team soll ebenso entstehen wie ein Vereinsheim. Für all diese Kosten muss der Verein höchstwahrscheinlich alleine aufkommen und sucht deswegen weitere Sponsoren. Radeck betont jedoch, dass sie alle Finanzierungsmöglichkeiten ausnutzen wollen, um die eigenen Aufwendungen gering zu halten. „Das Vereinsheim soll nicht nur für die Footballer sein, sondern auch als Treffpunkt für sozial schwache Kinder und Jugendliche oder für die Betreuung von Hausaufgaben. Die Anwendungsmöglichkeiten wären vielfältig“, so Radeck weiter.

Head Coach Scales sieht für die neue Anlage allerdings auch Probleme. „Dadurch, dass die Anlage der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, mache ich mir Sorgen um den Kunstrasenplatz“, sagt er und verweist auf E-Scooter, Zigaretten und Bierflaschen als Gefahrenquelle. Er hat Bedenken, dass der Untergrund nur zwei Jahre hält.

Am Sonntag erwies sich der Untergrund zumindest als gutes Pflaster: DasSpiel gegen die Wuppertal Greyhounds ging mit 21:0 an das Wolfpack. Damit übernahmen die Gladbacher den zweiten Platz in der Tabelle.