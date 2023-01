Neue Heimat für den FC Niederrhein Soccer Der Ausbildungsverein nutzt nu die Anlage von TuRa 88 Duisburg. Im Fußball-Kreis Moers wird das Konzept weiter kritisch beäugt.

Hrvoje Vlaovic und sein Team mussten sich wegen dieser Summe schon einige Sprüche anhören: „Wenn wir ein Spiel gewinnen, werden wir immer gleich als arrogant bezeichnet und wenn wir verlieren, wird hämisch gefragt: Und dafür zahlt man 119 Euro?“, berichtet der ehemalige Mittelstürmer. Dadurch sei eine gewisse Rivalität zwischen dem FC Niederrhein Soccer und anderen Klubs im Kreis Moers entstanden, die sich der 42-Jährige so in keiner Weise wünscht: „Die Leute haben das Konzept nicht verstanden. Wir wollen nicht die Allerbesten sein, die mit einer super Strategie glänzen, wir haben einfach eine andere Herangehensweise als andere Vereine.“

Die Talente des FCN trainieren mindestens drei- bis viermal pro Woche, sind unter anderem mit GPS-Trackern ausgerüstet und nehmen nicht nur am offiziellen Spielbetrieb, sondern auch an nationalen und internationalen Turnieren teil. Solch ein Aufwand ist für Amateurkicker eher unüblich, das Konzept von Vlaovic, der in der Jugend beim 1. FC Köln spielte und unter anderem auch für die Kickers Offenbach, den MSV Duisburg II oder die SpVgg Bayreuth auflief, wird in der Vereinslandschaft deshalb auch immer noch kritisch beäugt.

Die Realität sieht jedoch anders aus. Bislang kam der Klub auf der Anlage des VfL Repelen unter. Der Vertrag wurde allerdings vom VfL zum 31. Dezember 2022 gekündigt. Künftig muss der FC Niederrhein Soccer also woanders spielen sowie trainieren – und hat dafür eine Lösung gefunden. „Wir haben uns mit TuRa 88 Duisburg darauf geeinigt, dass wir dort in den nächsten zweieinhalb Jahren spielen dürfen“, berichtet Vlaovic und spricht von einer „Übergangslösung“. Auch mit dem TV Asberg habe man Gespräche geführt. Trotz des Umzuges nach Duisburg bleibt der Verein aber weiterhin Mitglied im Fußball-Kreis Moers.

In seinem Konzept gehe es vor allem darum, dass die Kreativität und die freie Entscheidungsfindung eines Spielers auf dem Platz einen deutlich größeren Stellenwert einnehmen als Tugenden wie Organisation und taktische Disziplin. „Denn wenn ein Spieler Druck verspürt, weil draußen an der Seitenlinie einer steht, der nach jedem Fehler lautstark fordert, dass man den Ball früher hätte abspielen sollen, dann spielt der Spieler irgendwann nur noch den Ball ab.“ Das wüsste er auch aus eigener Erfahrung. „Ich habe als Spieler zum Beispiel auch immer gerne gedribbelt. In der Jugend wollte man mir das aber schnell abgewöhnen, weil das schon damals verpönt war. Und nun wundert man sich, warum wir in Deutschland keine richtigen Dribbler mehr haben“, sagt der 42-Jährige, der in Siegen geboren und in Kroatien (damals Jugoslawien) aufgewachsen ist.

Erfolgreiche Förderung der Jugend

Dass die Nachwuchsarbeit bei den Fußballern des FC Niederrhein Soccer auch Früchte trägt, wurde zuletzt immer häufiger deutlich. Luka Vlaovic, Sohn des Vereinsgründers, durfte für die kroatische U13-Auswahl auflaufen. Aktuell spielen über 30 Kinder in den verschiedenen Kreis-Auswahlen. Insgesamt wechselten sieben Talente bereits in die Nachwuchsleistungszentren von Profivereinen. So schaffte beispielsweise Nils Peters gerade erst den Sprung in die U13 von Borussia Mönchengladbach. „Das Interesse ist groß, und die Bundesliga-Vereine schicken regelmäßig Scouts zu unseren Spielen“, weiß Vlaovic. Auch Kooperationsanfragen von größeren Vereinen hätte es schon gegeben. „Wir wollen uns aber nicht kooperativ an einen Verein binden, sondern unseren Kids mehrere Optionen offen lassen.“

Diesen Erfolg bei der Talentausbildung erkennt auch Sommerfeld an. „Erfolg hat der Verein, so viel steht fest. Auch wenn ich am Anfang skeptisch war, sieht man nun, dass der Klub immer weiter wächst und immer mehr Jugendteams entstanden sind. Das allein zeigt natürlich schon, dass das Konzept auch angenommen wird“, sagt der Kreis-Jugendvorsitzende. Er ist sich allerdings nicht sicher, ob auch alle Eltern den Umzug nach Duisburg mitmachen werden. „Das ist natürlich nochmals ein größerer Aufwand mit der Fahrerei. Ich bin mal gespannt, wie sich das nun alles entwickelt“, so Sommerfeld.