Neue Hallenformate: FVM reagiert gelassen

Die Baller League ist nach ihrem Umzug nach Berlin hierzulande zwar kein großes Thema mehr, doch Icon League und Kings League finden in Düsseldorf und Köln statt. Während die Icon League aber stets montags spielt, ist die Deutschland-Premiere der Kings League komplett an Wochenenden mit Doppelspieltagen samstags und sonntags ausgetragen worden – und damit in direkter Konkurrenz zu den Ligaspielen.

Seit 2022 ist Zielezny zudem Staffelleiter der Regionalliga West – und erlebte angesichts der Insolvenzen des KFC Uerdingen und 1. FC Düren sowie des Rückzugs von Türkspor Dortmund eine äußerst turbulente Saison. Bereits kurzfristig stellte er daher einschneidende Änderungen in der Spielordnung in Aussicht: „500 Euro Ordnungsgeld für den Rückzug einer Mannschaft wie bislang sind natürlich viel zu wenig. Wir denken da nun auch über fünfstellige Beträge sowie Punktabzüge für die Spielzeit darauf nach.“

Mittelfristig müsse man dann auch mal ans Zulassungsverfahren ran – die Sicherheitsauflagen für die Stadien sind zwar bereits enorm hoch, für den wirtschaftlichen Bereich gilt das aber ganz und gar nicht: Da reicht bislang eine Bürgschaft über 35.000 Euro. „Das Risiko einer Insolvenz muss minimiert werden“, sagte Zielezny.

Was auch mit strukturellen Veränderungen einhergehen könne. „Wir sollten dabei aber nicht nur eine eventuelle Ligenreform, sondern auch eine Strukturreform in den Blick nehmen“, meinte Katzidis. Auf Nachfrage räumte er ein, dass man intern durchaus auch über eine eventuelle Wiederbelebung der Oberliga Nordrhein diskutiere – der Sprung von der Mittelrhein- in die Regionalliga ist nun einmal auch sportlich riesig. „Dafür müssen freilich auch mal Vereine mit dem entsprechenden Wunsch auf uns zukommen“, fügte Katzidis hinzu.

Was die Auflegung von neuen Förderprogrammen für den Sport durch Bund und Länder angeht, zeigte sich Katzidis skeptisch: „Im Koalitionsvertrag ist zwar die Sportmilliarde enthalten – aber nur für ein Jahr. Und auf NRW-Ebene sind keine neuen Förderprogramme wie die Moderne Sportstätte 2022 zu erwarten – leider eher das Gegenteil. Denn bei den Bereichen Kinder, Jugendliche, Familien und Bildung soll zwar nicht gekürzt werden – wohl aber bei allen anderen.“

Dafür dürfen sich acht oder neun Vereine über die Mittelrheinpokal-Qualifikation über die Fairplay-Wertung freuen. „Am Sonntag ist ja der letzte Spieltag, danach werden auch die Fairplay-Sieger feststehen. Noch im Juni werden wir das Ergebnis bekanntgeben“, kündigte Zielezny an.

Ebenfalls Ende Juni, genau gesagt am 28. Juni, findet der Verbandstag in Hennef statt. Das neue Leitbild, das der Verband in den vergangenen drei Jahren erarbeitet hat, macht sich nicht nur durch strukturelle Veränderungen bei den Hauptamtlern bemerkbar, sondern auch in der Zusammensetzung des Präsidiums.

So wird es künftig statt zwei gleich drei Vizepräsidenten geben – mit den unterschiedlichen Aufgabenbereichen Sport, Personal und Finanzen. Zudem wird das Präsidium um drei Posten aufgestockt: Ab dann gehören diesem auch die Vorsitzenden der Kommissionen Vereinsberatung, Qualifizierung und gesellschaftliche Verantwortung an.

„Wir wollen uns da einfach breiter aufstellen“, kündigte Katzidis an. Er selbst wird aller Voraussicht nach in seine zweite Amtszeit gehen – einen Gegenkandidaten gibt es jedenfalls nicht. Zur Bilanz seiner ersten Amtszeit zählen auch 36 Vereinsdialoge vor Ort – im Schnitt also jeden Monat genau einen. In seiner zweiten Amtszeit wolle er auch den Mädchen- und Frauenfußball weiter fördern und nach Möglichkeit auch ausbauen, sagte Katzidis: „Bei den U7-Mädchen haben wir über den Zeitraum der letzten zehn Jahre den größten Zuwachs zu verzeichnen: von 5000 auf 10.000.“