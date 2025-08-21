Neue Gesichter versprechen in der Kreisliga B Spannung

Zu den Aufstiegsfavoriten dürften die Friedenweiler/Rötenbach, Schluchsee/Feldberg und der FC Hüfingen gehören.
Nicht oft dürfte eine Kreisliga B so durchgeschüttelt worden sein wie diese. Gemeinsam mit Meister SV Ewattingen verabschiedete sich auch die SG Lenzkirch-Saig über den Umweg der Relegation eine Etage nach oben. Der SV Gündelwangen mischt ebenfalls nicht mehr mit, der Verein zog sich aufgrund eines sehr kleinen Kaders in die Kreisliga C zurück. Und die Gutmadinger Reserve wiederum wechselte wegen des Abstiegs der ersten Mannschaft aus der Landesliga gleichsam das fußballerische Terrain.
Dafür gesellten sich die Kreisliga-A-Absteiger SV Mundelfingen und SG Oberbaldingen/Öfingen dazu. Außerdem kehrten in dieser Saison zwei Vertreter zurück, die lange zu den Klassikern in dieser Liga gehörten. In teilweise kontrovers geführten Gesprächen wurde auf Bezirksebene entschieden, den FC Hausen vor Wald und FC Hüfingen wieder hier auflaufen zu lassen. Beide Clubs mussten in der jüngsten Runde in der Kreisliga B, Staffel 1, spielen. Damit ist also ein Drittel im Vergleich zum vergangenen Jahr neu dabei. Für Spannung, Überraschungen und Wiedersehensmomente nach längerer Trennung ist folglich gesorgt.