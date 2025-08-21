Neue Gesichter versprechen in der Kreisliga B Spannung

Elias Riesterer will mit der SG Friedenweiler/Rötenbach erneut einen Anlauf in Richtung Aufstieg nehmen. – Foto: Wolfgang Scheu

Zu den Aufstiegsfavoriten dürften die Friedenweiler/Rötenbach, Schluchsee/Feldberg und der FC Hüfingen gehören.

Nicht oft dürfte eine Kreisliga B so durchgeschüttelt worden sein wie diese. Gemeinsam mit Meister SV Ewattingen verabschiedete sich auch die SG Lenzkirch-Saig über den Umweg der Relegation eine Etage nach oben. Der SV Gündelwangen mischt ebenfalls nicht mehr mit, der Verein zog sich aufgrund eines sehr kleinen Kaders in die Kreisliga C zurück. Und die Gutmadinger Reserve wiederum wechselte wegen des Abstiegs der ersten Mannschaft aus der Landesliga gleichsam das fußballerische Terrain.