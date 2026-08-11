Neue Gesichter und Ziele: Die Bezirksliga Bodensee legt los

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In der Bezirksliga Bodensee beginnt am Freitag, 14. August, die Saison 2026/2027. Drei Aufsteiger, ein Absteiger und viele veränderte Kader prägen die neue Saison. In der Bezirksliga Bodensee ist die Ausgangslage eng, die Fallhöhe groß. Der Meister steigt direkt in die Landesliga Staffel 4 auf, der Tabellenzweite spielt die Aufstiegsrelegation. Am anderen Ende der Tabelle steigen voraussichtlich die Plätze 14, 15 und 16 in die Kreisliga A ab, der Dreizehnte muss wahrscheinlich in die Abstiegsrelegation. Schon vor dem ersten Spieltag ist damit absehbar, dass diese Runde kaum Schonräume bietet.

Der TSV Berg II geht als Sieger der Aufstiegsrelegation in der Kreisliga A in die Bezirksliga Bodensee. Trainer ist Lorenz Held. Illia Rohulia und Justin Miller wechseln vom TSV Berg II zur SG Baienfurt. Das erste Spiel bestreitet der TSV Berg II am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr beim SV Vogt.

Die SG Baienfurt startet ebenfalls als Meister der Kreisliga A1 in die neue Bezirksliga-Saison. Trainer ist Danijel Kaplan. Leon Blank kommt vom SV Weingarten, Justin Matt vom SV Reute, Illia Rohulia und Justin Miller vom TSV Berg II sowie Aaron Stoppel aus der eigenen Jugend zur SG. Alessandro Fatigati wechselt zum SV Horgenzell, Fabian Weggerle pausiert. Zum Auftakt spielt Baienfurt am Samstag, 15. August, um 16 Uhr beim SV Kressbronn.

FC Isny

Der Meister FC Isny kommt als dritter Aufsteiger aus der Kreisliga A2 in die Bezirksliga Bodensee. Trainer ist Peter Riedlinger. Michael Riedesser wechselt von der SpVgg Lindau nach Isny, Nebojsa Arbutina geht zum TSV Heimenkirch. Die konkrete Platzierung der vergangenen Saison wird in den Angaben nicht ausgewiesen, der Status als Aufsteiger aber schon. Das erste Spiel führt den FC Isny am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr zum SV Weingarten.

FV Ravensburg II

Der FV Ravensburg II belegte in der vergangenen Saison in der Bezirksliga Bodensee den neunten Platz. Trainer ist Gerhard Grünhagel. Alexander Söllöschi kommt vom TSV Heimenkirch, Daniel Wiebe, Robin Kind, Patrik Colina, Adnan Masic und Oskar Schmidt kommen vom FV Ravensburg. Adam Heilig wechselt vom SV Fellbach nach Ravensburg, Gustav Agbodemegbe, Marcel Striegel und Dean Lupfer kommen vom SV Weingarten, Marcel Messer vom FV Ravensburg II, Kevin Kraus vom SV Reute, Ajdin Durakovic vom FV Biberach/Riß, Matthias Dick von den SMU Mustangs aus den USA, Maksym Boiko vom FC Kosova Weingarten und Marko Miljic vom VfB Friedrichshafen. Den Verein verlassen Lorenz Beer mit unbekanntem Ziel, Albin Franca zum SC Pfullendorf, Benjamin Rabic mit unbekanntem Ziel und zusätzlich zum TSV Berg, Linus Wölk wegen Studium mit unbekanntem Ziel, Felix Brüderlin zum FC Wolfurt, Maksym Fedorenko mit unbekanntem Ziel, Mattia Lisanti mit unbekanntem Ziel, Enes Altay zum SK Weingarten und Dominik Musaji zum TSV Wangen. Zum Auftakt empfängt Ravensburg II am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr die SGM Unterzeil/Seibranz.

TSV Tettnang

Der TSV Tettnang wurde in der Vorsaison Achter. Trainer ist Tobias Kaiser. Nico Meissner kommt von den Sportfreunden Friedrichshafen, Maurice Werner von der SGM Fischbach/Schnetzenhausen, Julian Schindele vom FV Waldburg und Ryan Radu vom VfB Friedrichshafen. Christian Bernhard wechselt zum SV Ettenkirch, Oliver Sprenger pausiert, Marius Wiest geht zur SGM Röthenbach/Heimenkirch II. Tettnang startet am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr zu Hause gegen den SV Aichstetten.

SV Oberzell

Der SV Oberzell beendete die vergangene Saison auf dem zweiten Platz und war damit sportlich ganz nah an der Landesliga. Trainiert wird die Mannschaft von Steffen Friedrich und Jascha Fiesel. Julian Karg kommt vom TSV Berg, Maduka Marius Onuigbo vom SC Markdorf. Niklas Rommel geht ins Studium, Tim Nussbaumer hat ein unbekanntes Ziel, Simon Roth wechselt zum SV Denkingen 1969. Zum Auftakt spielt Oberzell am Freitag, 14. August, um 18.30 Uhr zu Hause gegen den SV Maierhöfen/Grünenbach.

SV Weingarten

Der SV Weingarten belegte in der vergangenen Saison Platz 13 und stand damit in einer gefährlichen Tabellenregion. Trainer ist Ralf Kaiser. Manuel Romer kommt vom SV Vogt, Hadi Tfaily vom FV Waldburg. Auf der Abgangsseite stehen Gustav Agbodemegbe, Marcel Striegel und Dean Lupfer zum FV Ravensburg II, Leon Blank zur SG Baienfurt, Robin Siegel zum SV Mochenwangen, Markus Waßmer zum SV Baindt II und Bryan Biber zur SG Aulendorf. Weingarten beginnt die Saison am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr mit einem Heimspiel gegen den FC Isny.

SGM Unterzeil/Seibranz

Die SGM Unterzeil/Seibranz schloss die vergangene Bezirksliga-Saison als Vierter ab und gehörte damit zum oberen Tabellenbereich. Trainer ist Bastian Plocher. Lukas Kraft kommt vom FV Bad Schussenried, Louis Burger von der SG Dietmanns/Hauerz. Simon Kraft und Fabio Bretz beenden ihre Karriere. Das erste Saisonspiel bestreitet die SGM am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr beim FV Ravensburg II.

SV Baindt

Der SV Baindt wurde in der vergangenen Saison Siebter. Trainer ist Markus Keller. Aleksander Goznik kommt vom TSV Berg III, Baba Camara wird reaktiviert, Benjamin Stiefvater und Fabian Schultze rücken aus der eigenen Jugend auf. Philipp Boenke pausiert. Baindt empfängt zum Auftakt am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr die TSG Ailingen.

SV Vogt

Der SV Vogt belegte in der Vorsaison den elften Platz. Trainer ist Emil Stefan Petca. Kaan Basar wechselt von der SpVgg Lindau nach Vogt. Yannic Huber geht zum SV Haisterkirch, Manuel Romer zum SV Weingarten. Das erste Spiel hat für den SV Vogt gleich Gewicht: Am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr kommt der Aufsteiger TSV Berg II.

SV Maierhöfen/Grünenbach

Der SV Maierhöfen/Grünenbach wurde in der vergangenen Saison Dritter und gehörte damit zu den stärksten Mannschaften der Liga. Trainer ist Alexander Odemer. Zugänge sind keine genannt, Abgänge ebenfalls nicht. Diese Kontinuität kann in einer Liga mit vielen Bewegungen ein Vorteil sein. Zum Start tritt Maierhöfen/Grünenbach am Freitag, 14. August, um 18.30 Uhr beim SV Oberzell an.

SV Aichstetten

Der SV Aichstetten belegte in der vergangenen Saison Platz zwölf. Trainer ist Fabian Durach. David Rölle, Jakob Zeh, Ali Mattar und Djamil Dalkiran kommen aus der eigenen Jugend. Matthias Fronk beendet seine Karriere. Aichstetten startet am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr auswärts beim TSV Tettnang.

Union Meckenbeuren/Kehlen

Die neue Spielgemeinschaft Union Meckenbeuren/Kehlen geht mit Mico Susak als Trainer in die Saison. Der TSV Meckenbeuren belegte in der Abschlusstabelle der vergangenen Saison Platz zehn; der SV Kehlen kommt aus der Kreisliga A1 Bodensee. Daniel Ritter kommt neu hinzu, ein abgebender Verein ist nicht genannt. Henrik Segelbacher und Erhan Baki wechseln vom TSV Eriskirch, Max Schulz vom SC Bürgermoos, Elias Gresser vom BSV 07 Schwenningen und Nico Weishaupt vom FV Langenargen. Samuel Veeser, Adam Weishaupt, David Fink, Jakob Kauer, Julian Bongartz, Julian Frick, Jamy Henning, Tobias Glas, Julian Rist, Pius Kühnle, Sascha Vonbach, Leon Schwichtenberg und Jonathan Sollbach kommen aus der eigenen Jugend. Louis Burkhard wird reaktiviert. Thomas Segeroth und Dennis Horvat wechseln zur TSG Ailingen, Louis Ranke zum GSV Höpfigheim, Mert Yakup zu Bodensee Türkgücü Markdorf und Kai Mähr zum VfL Brochenzell III. Zum Auftakt spielt die Union am Freitag, 14. August, um 18.30 Uhr beim VfL Brochenzell.

VfL Brochenzell

Der VfL Brochenzell beendete die vergangene Saison auf Platz sechs. Trainer ist Yasin Erdem. Migjen Meholi kommt vom SK Weingarten, Samir Mohammadi vom VfB Friedrichshafen und Teodor Boyadzhiev von der TSG Ailingen. Claudio Hirscher beendet seine Karriere, Adriano Granato pausiert. Brochenzell eröffnet die Saison am Freitag, 14. August, um 18.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen Union Meckenbeuren/Kehlen.

TSG Ailingen

Die TSG Ailingen wurde in der vergangenen Saison Fünfter. Neuer Trainer ist Oliver Meschenmoser. Auch er selbst kommt vom SC Markdorf. Thomas Segeroth und Dennis Horvat wechseln von Union Meckenbeuren/Kehlen, Anuar Dobroshi vom SV Kehlen, Fabio Di Modugno und Giuseppe Boccuto von der SpVgg Lindau, Yanick Baumann vom FC Dostluk Friedrichshafen, Maurice Hoffmann, Dominik Schneider, Silas Hanslik und Jannik Berger von der TSG Ailingen II, Salvador Seiler aus der eigenen Jugend und Vinzent Bartenschlager von der SGM Fischbach/Schnetzenhausen. Moritz Harting beendet seine Karriere, Kevin Rentel beendet ebenfalls seine Karriere, Ömer Faruk Avci pausiert und wechselt zugleich zum FC Dostluk Friedrichshafen. David Chavoshi geht zur TSG Ailingen II, Okan Korkmaz, Malik Tepes, Berkem Tasci, Görkem Tasci, Oguzhan Hotanus, Lamin Sanwo, Makar Diachenko, Ibrahim Deniz Özgen, Atilla Tayhan und Dino Iannuzzi wechseln zu Mannschaften des FC Dostluk Friedrichshafen, Nico Di Leo zum FC Friedrichshafen, Daniel Di Leo mit unbekanntem Ziel. Ailingen startet am Sonntag, 16. August, um 15 Uhr beim SV Baindt.

SV Kressbronn

Der SV Kressbronn kommt als Absteiger aus der Landesliga Staffel 4 in die Bezirksliga Bodensee. Neuer Trainer ist Thomas Kristen. Yanick Minge kommt von der SGM HENOBO, Niklas Layer-Reiss vom TSV Eriskirch. Reinhard Bergmann und Josef Stohr pausieren, Tobias Eckmann und Marko Föger beenden ihre Karriere. Eine genaue Platzierung aus der vergangenen Saison ist in den vorliegenden Angaben nicht genannt, der Absteigerstatus aber schon. Kressbronn empfängt am Samstag, 15. August, um 16 Uhr die SG Baienfurt.

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Hinweis: Alle Kader-Infos in diesem Bericht beruhen auf die von den jeweiligen Vereinsverwaltern auf FuPa eingetragenen Daten. Bei Fragen oder Hinweisen schreibt uns gerne eine E-Mail an wuerttemberg@fupa.net