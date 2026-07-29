Neue Gesichter: Spelle stellt Mannschaftsrat neu auf - Kapitän bleibt Trainer Henry Hupe setzt vor dem Pflichtspielstart auf Kontinuität und frische Impulse von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Kurz vor dem Auftakt im Niedersachsenpokal hat der SC Spelle-Venhaus seine Führungsstruktur festgelegt. Janik Jesgarzewski bleibt Kapitän, während mit Mattis Niemann und Joe Klöpper zwei neue Gesichter Verantwortung übernehmen.

Der SC Spelle-Venhaus geht mit einer leicht veränderten Führungsriege in die Saison 2026/27. Vor dem ersten Pflichtspiel im Niedersachsenpokal gegen den Heeslinger SC hat das Trainerteam um Henry Hupe den fünfköpfigen Mannschaftsrat bestimmt. Kapitän bleibt Janik Jesgarzewski. Unterstützt wird der Außenverteidiger weiterhin von Felix Golkowski und Jan-Luca Ahillen. Neu hinzu kommen Torhüter Mattis Niemann und Innenverteidiger Joe Klöpper. Mit der Entscheidung setzt der Oberligist auf eine Mischung aus Erfahrung, Identifikation und Führungsqualitäten. Aus dem Gremium ausgeschieden sind Jan-Hubert Elpermann, der den Verein im Sommer verlassen hat, sowie der verletzte Luca Tersteeg.

Vertrauen für bewährte Führungsspieler und zwei Neuzugänge Jesgarzewski führt die Mannschaft bereits seit 2025 als Kapitän an. Der 32-Jährige bringt mit 92 Einsätzen in der 3. Liga die größte höherklassige Erfahrung im Speller Kader mit und steht inzwischen bei 97 Pflichtspielen für die Schwarz-Weißen. Auch Ahillen und Golkowski behalten ihre Rollen im Mannschaftsrat. Ahillen gehört seit 2020 zum Verein und absolvierte bereits 129 Pflichtspiele, Golkowski etablierte sich nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer schnell als feste Größe und bringt zudem Kapitänserfahrung aus der U23 des SV Meppen mit. Erstmals Verantwortung in der Führungsgruppe übernehmen dagegen Niemann und Klöpper. Für den Torhüter ist die Berufung eine besondere Anerkennung. „Das ist eine schöne Bestätigung und auch ein nächster Schritt in der Entwicklung“, sagt der 24-Jährige auf der Vereinshomepage, der bereits im achten Jahr zum Speller Kader gehört und bislang 85 Pflichtspiele für den SCSV bestritten hat.