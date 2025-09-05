Neue Gesichter in Buchbach könnten heute gegen Burghausen ihr Debüt geben

Der TSV Buchbach hat drei neue Spieler verpflichtet. Sie sollen die schwierige Personalsituation verbessern – zwei Spieler sind bislang immer noch suspendiert.

Buchbach – Der TSV Buchbach hat auf die schwere Schulterverletzung von Flügelflitzer Andreas Hirtlreiter und die jüngsten Entwicklungen im Verein reagiert und gleich drei Nachverpflichtungen unter Dach und Fach gebracht: Die Angreifer Josue M’bila und Erwin Ndombe sowie Keeper Florian Rauh verstärken ab sofort den Regionalligisten und erhalten Verträge bis zum Saisonende. Schon am Abend könnten sie im Derby (19 Uhr/SMR-Arena) zum Einsatz kommen.

Nach der vorübergehenden Suspendierung von Keeper Ludwig Zech und Angreifer Tobias Sztaf hatte sich die Personalsituation beim Vizemeister weiter verschärft, fällt doch neben Hirtlreiter auch Kapitän Philipp Walter noch einige Wochen aus.

„Bei Zech und Sztaf warten wir die Entwicklung ab. Da muss jetzt erst mal etwas Ruhe einkehren. Beide bleiben vorerst suspendiert“, sagt Buchbachs sportlicher Leiter Andreas Bichlmaier, der aber klarstellt: „Beide bleiben Spieler des TSV Buchbach. Die Tür ist nicht zu, es gibt keine Vertragsauflösungen, die Spieler können auch nicht wechseln.“

Der 26-jährige M’bila war zuletzt ohne Verein, hat aber für den FC Augsburg 2 und die SpVgg Bayreuth schon über 100 Spiele in der Regionalliga Bayern bestritten. Ausgebildet wurde der 1,75 Meter Angreifer beim TSV 1860 München, der SpVgg Unterhaching und dem FC Augsburg. „Er ist ein überragender Dribbler, der eigentlich im offensiven Mittelfeld zuhause ist, der aber auch auf den Flügelpositionen spielen kann, wo wir ja jetzt Bedarf haben“, so Bichlmaier.

Josue M’bila – Ein Mann für die Zukunft

Wie M’bila kommt auch Ndombe (20) aus München und stand zuletzt beim FC Kufstein unter Vertrag. „Wir sehen bei ihm großes Entwicklungspotenzial, seine Fähigkeiten konnte er im Probetraining schon unter Beweis stellen“, sagt Bichlmaier, der nach der Verletzung von Hirtlreiter (22) auf der Suche nach einem weiteren Spieler war, der unter das U23-Kontingent fällt.

Mit Keeper Rauh (27) haben sich die Buchbacher einen erfahrenen Schlussmann vom Liga-Rivalen TSV Schwaben Augsburg ins Boot geholt, der in dieser Saison auch schon dreimal für die Schwabenritter im Regionalliga-Einsatz war

Überzeugende Burghausener trifft auf heimstarke Buchbacher

Am Abend könnte das Trio schon dabei sein. Mit zwölf Punkten rangiert Burghausen nach dem 4:1 gegen Illertissen derzeit auf Rang vier, der gastgebende Vizemeister ist nach dem 0:2 in Bayreuth auf Rang neun abgerutscht. „Wir wissen, dass die Buchbacher alles reinwerfen werden und vor allem versuchen werden, ihre Heimserie auszubauen. Dazu haben sie auch eine extrem erfahrene Truppe,“ so Burghausen-Geschäftsführer Andreas Huber.

In der Vorsaison gab es jeweils ein Unentschieden. Die letzte Begegnung beider Mannschaften in der Saisonvorbereitung ging mit 5:0 Toren klar an Burghausen.⇥Tipp: 2:2