Neue Gesichter, gleiche Grundsätze: UMMAH SPORTS vor dem dritten Jahr

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Viele Spieler waren mit wenig oder gar keiner Futsal-Erfahrung in die vergangenen Spielzeiten gestartet. Mit der Zeit wurde das Zusammenspiel besser, Abläufe entwickelten sich weiter und auch Standards durften einstudiert und erfolgreich umgesetzt werden.

Der Spielplan der Futsal-Landesliga 2026/27 steht. Für UMMAH SPORTS WUPPERTAL geht es damit in die dritte Landesliga-Saison. Der Kader hat sich verändert und die Mannschaft durfte sich sportlich weiterentwickeln. Die Grundlage bleibt dabei das Vereinsmotto „Athletic Ethics“: Sportliche Entwicklung gehört dazu, entscheidend bleibt die Art und Weise.

Was das konkret bedeutet, zeigte sich beispielsweise beim vergangenen Saisonauftakt gegen Altenessen. Nachdem UMMAH SPORTS ein Tor erzielt hatte, obwohl der Ball zuvor die Hand berührte hatte, korrigierte die Mannschaft den entstandenen Vorteil anschließend selbst durch ein Eigentor. Auch bei Einkickentscheidungen wurde ein zugesprochener Ball abgegeben, wenn die eigenen Spieler wussten, dass sie zuletzt am Ball gewesen waren.

Gleichzeitig blieb der Anspruch bestehen, den Sport mit Fairness, Ehrlichkeit und einem guten Miteinander zu verbinden.

Der dahinterstehende Gedanke wird auch neuen Spielern von Beginn an vermittelt: Lieber ehrlich verlieren als unehrlich gewinnen.

Neue Gesichter im Kader

Ahmet Saribas, Murat Sahin, Ağabey Irfan Kanat, Necati Yasin Özen und Abdulrhman Ied stehen der Mannschaft in der neuen Saison aus privaten und beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung. UMMAH SPORTS bedankt sich für die gemeinsame Zeit und den Bemühungen und wünscht ihnen für ihren weiteren Weg alles Gute.

Mit Demir Redzic, Beshr Al Jendi, Jamal Bourakha, Cedric Maurice Vogel und Sercan Er kommen gleichzeitig mehrere neue Spieler hinzu.

Die Wege zu UMMAH SPORTS waren unterschiedlich. Einige kannte man bereits aus dem Alltag oder vom offenem gemeinsamen Kicken. Cedric Maurice Vogel kam dagegen selbst auf den Verein zu und äußerte den Wunsch, Teil der Mannschaft, Teil des Projekts zu werden.

Mit jedem neuen Spieler wird vor der Aufnahme ein persönliches Gespräch geführt. Dabei geht es neben den organisatorischen Rahmenbedingungen insbesondere um den Umgang miteinander, Ehrlichkeit auf dem Parkett und die Bedeutung von Charakter und Werten. Auch dann, wenn dies einmal zulasten eines Ergebnisses gehen sollte.

Mit Sercan Er stößt zudem ein Spieler zur Mannschaft, der aktuell für die Sportfreunde Baumberg in der Oberliga Niederrhein aktiv ist und viel sportliche Qualität und Erfahrung mitbringen darf.

Auch hier gilt ein wesentlicher Gedanke von Athletic Ethics: Wer besondere Fähigkeiten mitbringen darf, trägt damit auch besondere Verantwortung. Von solchen Spielern wird gewünscht, dass sie zusätzliche Wege gehen, Mitspieler unterstützen, Fehler auffangen und positiv vorangehen.

Möglichst vielen Spielzeit ermöglichen

UMMAH SPORTS möchte möglichst vielen Spielern die Teilnahme am Ligabetrieb ermöglichen. Deshalb wird die Spielzeit unabhängig vom Spielstand und von der individuellen Leistungsstärke möglichst gerecht verteilt. Die Feldspieler rotieren dabei ungefähr im Zwei-Minuten-Rhythmus.

Auch bei der Kaderplanung wird zwischen Spielern mit regelmäßiger und gelegentlicher Verfügbarkeit unterschieden. Dabei geht es ausschließlich darum, wie häufig jemand aufgrund seiner persönlichen, familiären oder beruflichen Situation voraussichtlich an Spieltagen teilnehmen kann.

So können auch Spieler Teil des Ligabetriebs sein, die sich nicht für jeden Spieltag festlegen können. Der Sport soll sich in die familiären und persönlichen Verpflichtungen einfügen, nicht umgekehrt.

Einen regelmäßigen Trainingsbetrieb gibt es weiterhin nicht. Neben den Spieltagen findet etwa einmal im Monat ein offenes gemeinsames Hallenkicken statt.

Kurze Vorbereitung auf die neue Saison

Am 29. August steht mit dem Bergischen Futsal Cup das Vorbereitungsturnier für die neue Spielzeit an.

Am 5. September folgt eine gezielte Trainingseinheit, bei der Standards und wiederkehrende Spielabläufe im Mittelpunkt stehen. Die Abläufe sollen teilweise gefilmt und den Spielern im Saisonverlauf vor den Spielen nochmals zur Verfügung gestellt werden.

Ein gemeinsames Team-Fotoshooting rundet die kurze Vorbereitung schließlich ab.

Anschließend wartet eine Landesliga mit neun Mannschaften und einer Mischung aus bekannten und neuen Begegnungen. Mit FC Elite Wuppertal ist auch ein neu gemeldetes Team aus der eigenen Stadt dabei.

Nach zwei siebten Plätzen wären ein paar zusätzliche Punkte und möglichst viele enge Spiele eine schöne sportliche Entwicklung. Noch wichtiger bleibt jedoch, möglichst vielen Spielern Einsatzzeiten zu ermöglichen, als Mannschaft weiter zusammenzuwachsen und auch in der dritten Landesliga-Saison den Grundsatz zu leben und erleben, der UMMAH SPORTS seit seiner Gründung begleiten darf:

Athletic Ethics.