Neue Gesichter für die Oberliga: SG Union Klosterfelde verstärkt sich

Der Oberliga-Aufsteiger SG Union 1919 Klosterfelde setzt nach dem Meistertitel in der Brandenburgliga auf gezielte Verstärkungen. Acht Spieler schließen sich dem Team von Trainer Kevin Hetzel an – und sie bringen nicht nur Qualität, sondern auch Überzeugung für das Projekt Union Klosterfelde mit.

Mit Ian Kroh hat Union Klosterfelde einen erfahrenen Defensivspieler verpflichtet, der ganz bewusst den nächsten Schritt in seiner Laufbahn mit einem inhaltlichen Anspruch verknüpft. „Ich bin zu Union Klosterfelde gekommen, weil ich meine Erfahrung an jüngere Spieler weitergeben möchte und ich überzeugt von dem Weg bin, den der Verein gehen will“, erklärt der Neuzugang vom BSV Eintracht Mahlsdorf.

In dieselbe Richtung denkt auch Gentuar Durmishi, der zuletzt vereinslos war. „Ich möchte meine Erfahrung einbringen und jüngere Spieler fördern. Dass mein bester Freund Irfan Brando hier spielt, war ein zusätzlicher Anreiz“, sagt Durmishi. Entscheidend sei für ihn aber vor allem das Engagement von Vereinsseite gewesen: „Paul Schmuck und Kevin Hetzel haben sich lange um mich bemüht.“

Ein „geiles“ Projekt mit viel Vorfreude

Der Begriff „Projekt“ fällt in nahezu jeder Vorstellung der Neuzugänge – und stets im positiven Kontext. Louis Franz Wesner, der von Tennis Borussia Berlin kommt, betont: „Ich habe mich für Union Klosterfelde entschieden, weil ich Teil des Projekts sein möchte und meinen Beitrag zu einer erfolgreichen und geilen Saison leisten will.“

Auch Thilo Gildenberg, zuletzt beim FC Concordia Wilhelmsruh 1895, teilt diese Sichtweise. „Ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt. Ich habe richtig Bock auf den Verein und das Projekt, das dahintersteht – vor allem aber darauf, langfristig eine sportliche Heimat zu finden“, sagt er. Besonders hebt Gildenberg hervor: „Ich bin überzeugt, dass die Voraussetzungen in Klosterfelde dafür genau richtig sind.“

Vertrauen und Perspektive als Schlüssel

Ein wichtiger Erfolgsfaktor der Transferperiode ist offenbar die kommunikative Arbeit des sportlichen Leiters Paul Schmuck und Trainers Kevin Hetzel. „Paul und Kevin haben mir von Anfang an ein richtig gutes Gefühl gegeben“, sagt Jannick Wolter, der vom FSV 63 Luckenwalde kommt. „Der Weg, den der Verein gehen will, ist sehr spannend – und generell habe ich einfach Bock auf das, was kommt.“

Ähnlich äußert sich Leon Walter, der vom Oranienburger FC Eintracht 1901 den Sprung nach Klosterfelde wagt. „Die Gespräche mit Paul und Kevin waren von Anfang an sehr angenehm. Ich bin überzeugt, dass sich hier in Zukunft viel entwickeln kann – und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, den Verein weiter voranzubringen“, erklärt Walter.

Motivation aus Überzeugung

Ein besonderes Verhältnis zum Verein bringt André Kneiseler mit, der von FSV Blau-Weiß Wriezen wechselt. „Ich bin zu Union Klosterfelde gekommen, weil mich die sportliche Herausforderung gereizt hat. Zudem kenne ich den Verein schon seit vielen Jahren und habe die besondere Atmosphäre hier stets geschätzt“, sagt Kneiseler.

Mit Mesut Özcan schließt sich zudem ein Spieler von der Sport-Union Berlin an, der ebenfalls gezielt nach Perspektive und Charakter sucht. „Nach mehreren konstruktiven Gesprächen und einem persönlichen Austausch mit dem Sportlichen Leiter hat sich schnell der Eindruck gefestigt, dass Union Klosterfelde und ich sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut zueinander passen“, so Özcan. Für ihn war vor allem die Vision entscheidend: „Unabhängig von der Ligazugehörigkeit war für mich eines entscheidend – Teil eines ambitionierten und zukunftsorientierten Projekts zu werden, in dem ich meine Stärken einbringen und mich gleichzeitig weiterentwickeln kann.“

Neuer Kurs mit klarer Ausrichtung

Mit dem Aufstieg in die Oberliga endet für die SG Union Klosterfelde nicht etwa ein Kapitel, sondern es beginnt ein neues. Trainer Kevin Hetzel darf sich über ein Neuzugangs-Paket freuen, das nicht nur durch spielerische Qualität, sondern auch durch Identifikation und Vision überzeugt. Die Transfers unterstreichen deutlich, dass Klosterfelde in der Oberliga mithalten will – und dass viele in der Mannschaft genau das gleiche Ziel haben: den eingeschlagenen Weg mutig und konsequent weiterzugehen.