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Neue Gesichter für die Frankonia
Der SV Frankonia Wernsdorf 1919 begrüßt acht Neuzugänge für die Saison 2026/2027 in der Landesliga Süd
Der SV Frankonia Wernsdorf 1919 präsentiert seine Neuzugänge für die Saison 2026/2027. Acht Spieler verstärken den Landesligisten und sollen künftig das rot-weiße Trikot tragen
Neuzugänge für die neue Saison
Von FV Erkner kommt Stanley Schulz nach Wernsdorf. Leon Bonneß wechselt vom Köpenicker FC zur Frankonia. Mit Ole Mann und Collin Kneuer schließen sich gleich zwei Spieler vom SVM Gosen dem Verein an. Niklas Druwe kommt von der SG Großziethen, Fabian Busch von der VSG Altglienicke. Robin Jackels wechselt vom SV Union Bestensee nach Wernsdorf. Komplettiert wird die Liste der Neuzugänge durch Arthur Kammler aus der eigenen Ü32-Herrenmannschaft.
Verein heißt Neuzugänge willkommen
Der Verein richtet sich via Instagram mit einer klaren Botschaft an die neuen Spieler: „Wir freuen uns, dass ihr ab sofort das rot-weiße Trikot tragt und gemeinsam mit uns alles für die Frankonia gebt. Auf eine erfolgreiche Saison – voller Leidenschaft, Teamgeist und unvergesslicher Momente! Willkommen in Wernsdorf!“
Mit den acht Neuzugängen startet der SV Frankonia Wernsdorf 1919 in die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 in der Landesliga Süd.
Bereits morgen steht für den SV Frankonia Wernsdorf 1919 der erste Test der neuen Saison auf dem Programm. Um 15 Uhr gastiert die Frankonia beim Adlershofer BC 08. Für das neu zusammengestellte Team ist die Partie die erste Gelegenheit, sich nach den Veränderungen im Kader auf dem Platz einzuspielen und damit die Basis für einen erfolgreichen Start in die neue Saison zu legen.