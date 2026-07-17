Neue Gesichter für die Frankonia

Erster Test der Vorbereitung

Bereits morgen steht für den SV Frankonia Wernsdorf 1919 der erste Test der neuen Saison auf dem Programm. Um 15 Uhr gastiert die Frankonia beim Adlershofer BC 08. Für das neu zusammengestellte Team ist die Partie die erste Gelegenheit, sich nach den Veränderungen im Kader auf dem Platz einzuspielen und damit die Basis für einen erfolgreichen Start in die neue Saison zu legen.