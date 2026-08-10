Neue Gesichter auf dem Platz und in der Chefetage: BCF will Talfahrt stoppen

Der BCF Wolfratshausen vor der Kreisliga-Saison 2026/27: (hi., v.li.) Christian Kovacevic (Trainer II und Technischer Leiter), Harry Kiermair (Betreuer), Santiago Catano, Isaac Mbambo Etoko, Richard Vieux, Fabian Kovacevic, Moise Lukambo Bamana, Beni Kuqi, Markus Schröck (Co-Trainer), Luis Torrey (Trainer), (vo., v.li.) Bryan Jimenez, Hordanis Nikolaidis, Johanny Montilla Hernandez, Luca Hölting, Christian Yanga, Noah Zournis, Sebastian Graf und Armije Mukanda. Es fehlen Armin Kuqi, Denis Veliqi, Albin Veliqi, Endrit Mistafa, Ilunga Tshimnalanga, Danial Sangermano und Leon Hölting. – Foto: Oliver Rabuser

Der einstige Bayernligist aus Wolfratshausen hat in diesem Sommer Trainer, Mannschaft und Abteilungsleitung ausgetauscht. Drei Testspiele sind bereits ausgefallen – das Kennenlernen könnte sich in die Saison hinein verlagern.

Endet die Talfahrt mit dieser Saison? Eine spannende Frage, die der Neu-Kreisligist BCF Wolfratshausen heuer auf mehreren Betätigungsfeldern beantworten muss, ist doch in diesem Sommer alles neu. Was Trainer und Mannschaft betrifft, ist das keine Überraschung mehr, waren die vergangenen Jahre doch von einer beispiellosen Fluktuation geprägt. Doch diesmal ist als entscheidender Zusatz eine neue Abteilungsleitung mit dabei. So so bleibt abzuwarten, welche Pfade Lulzim Kuqi und sein Team als Nachfolger von Helmut Forster und Co. fortan einschlagen.

Der Elan des vormaligen Interimscoachs wurde aber in den letzten Wochen schon mal etwas ausgebremst. Es gebe „Fortschritte im Hinntergrund“, die aber „nicht im erhofften Tempo“ vonstatten gingen. Als Grund nennt der neue Spartenleiter die „vielen Wechsel“ während der aktuellen Transferperiode. Überzeugung hier, Ablöse da. Um nicht als Sprücheklopfer zu gelten, verrät Kuqi, dass ein Gespräch mit „meinem Wunschsponsor“ bevorstehe. Die Zusage des Unbekannten, sich das Projekt BCF unter veränderten Vorzeichen anzuschauen, liege vor. Flankiert von weiteren Gesprächen mit anderen potenziellen Partnern. Denn ohne monetären Support wird es in Farchet kaum gehen. Zum einen lässt sich mit Kreisliga-Fußball kaum über die Region hinaus attraktiv werben, andererseits bekommt der einstige Bayernliga-Klub ob seines angekratztes Images nachwievor kaum Neuzugänge aus dem Landkreis. Neben den vielen strukturellen Sachverhalten gilt es also in erster Linie, den Fußball im Isar-Loisach-Stadion am Laufen zu halten.

Die Erwartungshaltung der neuen Funktionäre ist allgemein gehalten und ist von unten nach oben gegliedert. „Schnelles Kennenlernen untereinander“, stellt Kuqi in den Vordergrund. Gar nicht so einfach, wenn gleich drei Testspiele aus verschiedenen Gründen ausgefallen sind. Trainingsspielchen gegen den Stadion-Nachbarn TSV Wolfratshausen sind da kein gleichwertiger Ersatz, aber besser als nichts. „Geht uns natürlich ab und kann sich deswegen in die Saison hinein verlagern“, räumt der 46-Jährige ein. Danach wolle man „eine schwierige Liga annehmen“. Kuqi kennt die Konkurrenten und weiß deshalb sehr genau, dass man in der Kreisliga 1 „schnell runterrutschen“ könne. Nach einem nicht ganz einfachen Start gegen Starnberg und Polling – zwei Partien dazwischen wurden verlegt – wolle man sich „mit der neuen Mannschaft festigen“. Letztlich aber steht das Trainerduo um Luis Torrey und Markus Schröck vor einer Herkulesaufgabe.