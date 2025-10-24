Neue Gefühlswelt bei der Freien Turnerschaft

WIESBADEN. An diesem Sonntag (13.30 Uhr, auch im Livestream des Wiesbadener Kurier) kommt es in der Kreisoberliga Wiesbaden an der Lahnstraße zum ultimativen Spitzenspiel zwischen dem aktuellen Tabellenführer Freie Turnerschaft und dem unmittelbaren Verfolger SG Germania, der zuvor Spitzenreiter war.

Die Vorfreude ist entsprechend groß, wie die Verantwortlichen beider Clubs klar unterstreichen. „Wir freuen uns natürlich“, sagt Daniel Pollner, zusammen mit René Kleemann Trainer der „Freien“. „Die Germania ist aber klarer Favorit“, findet der 32-Jährige, der seine dritte Saison als Cheftrainer bestreitet. Die Germania verpasste vergangene Saison den Gruppenliga-Aufstieg, hat aber für die aktuelle Spielrunde ganz klar das Saisonziel Meisterschaft und Aufstieg ausgegeben. „Die Germania ist erfahren, wir mehr eingespielt“, charakterisiert Pollner beide Kontrahenten. Kleemann äußert mit Blick auf den Sonntag ebenfalls „sehr große Vorfreude“, sieht Germania ebenfalls als Favoriten an und führt weiter aus: „Wir haben hart dafür gearbeitet, sind gut im Match und hoffen, Zählbares mitzunehmen.“ Als Beispiel für die gute Jugendarbeit nennt er Milan Schäfer, der sich in der ersten Mannschaft einen Stammplatz erkämpft hat und noch A-Jugend spielen könnte.

Und wo soll die Reise diese Saison hingehen? „Es ist noch zu früh nach gut einem Drittel der Saison“, antworten beide Coaches auf die Frage, ob nicht auch Titel und Aufstieg infrage kämen. „Das Wort Meisterschaft nehmen wir nicht in den Mund“, lacht Pollner und erklärt: „Saisonziel ist top drei bis fünf.“ Er sagt aber auch: „Zum Aufstieg würden wir nicht Nein sagen.“ Denn: „Wir haben Qualität und Chancen, wenn wir im Flow bleiben.“

Jugendkooperation der Freien mit SV Wehen Wiesbaden

Seit Jahren profitieren die „Freien“ von ihrer vorbildlichen Jugendarbeit. „Wir haben zurzeit rund 250 Nachwuchsspieler in 16 Mannschaften“, berichtet Pollner nicht ohne Stolz. Und: „Die A1- und B1-Junioren sind sogar Tabellenführer in der Gruppenliga, die C1 schlägt sich dort wacker und die A2 führt die Tabelle in der Kreisliga an.“ Seit 2018 pflegen die „Freien“ eine Kooperation im Bereich der Jugendförderung mit dem SV Wehen Wiesbaden. Beispielhaft nennt Pollner seinen ehemaligen Spieler Quirin Wimmer, der sich auf dem Halberg gut weiterentwickelt hat und aktuell für den Gruppenligisten FC Bierstadt spielt. Der 21-Jährige hatte von der C-Jugend an bei den „Freien“ in Nachwuchs-Gruppenligamannschaften gespielt, um dann in die erste Mannschaft aufzurücken. „Zwei Topteams treffen aufeinander“, sagt Stefan Kühne, Cheftrainer bei der Germania. „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem Kleinigkeiten entscheiden werden“, glaubt der 45-Jährige. „Wir müssen aber die Hütte treffen“, sagt auch sein Vorsitzender Vassily Anagnostakis. „Unsere Mannschaft hat sich verjüngt, will jedes Spiel gewinnen“, betont der 53-Jährige. „Ich erwarte einen großen Kampf, wobei auch die ‚Freien‘ sehr gute junge Leute haben.“ Auch die Germania setze mit dem Vereinsmotto „Junger Weg“ stark auf gute Jugendarbeit, betont er.

Weiter spielen: FSV Schierstein 08 – TSG Kastel 46 (So., 13.30 Uhr, Schelmengraben), SC Gräselberg – Spvgg. Sonnenberg (So., 14.30 Uhr), SV Frauenstein – FC Maroc, Spvgg. Ig-stadt – TuS Nordenstadt, SV Hajduk – TuS Medenbach (alle So., 15 Uhr), Kastel 06 – FV Delkenheim (So., 15.30 Uhr).





