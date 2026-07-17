 2026-07-17T11:53:53.177Z

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Neue Fußball-Regeln: Wie Mittelhessens Kicker reagieren

Teaser REGELN: +++ „Netto-Spielzeit“ hier, „Netto-Spielzeit“ da. Das Fußball-Wort des Sommers steht über den neuen Regeln im Amateurbereich. So fallen die ersten Erfahrungen in Mittelhessen aus +++

von Redaktion · Heute, 14:35 Uhr · 0 Leser
Bei der Fußball-Weltmeisterschaft erprobt kommen die Regelanpassungen in der kommenden Saison auch im Amateurbereich zur Anwendung. So reagieren die Verantwortlichen in Mittelhessen darauf. (Symbolbild) © IMAGO/Nicolo Campo
Bei der Fußball-Weltmeisterschaft erprobt kommen die Regelanpassungen in der kommenden Saison auch im Amateurbereich zur Anwendung. So reagieren die Verantwortlichen in Mittelhessen darauf. (Symbolbild) © IMAGO/Nicolo Campo

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Wetzlar. „Netto-Spielzeit“ ist das Fußball-Wort des Sommers. Mit den Regel-Änderungen beziehungsweise -Anpassungen seitens der FIFA bei der aktuell noch stattfindenden Weltmeisterschaft hat der Weltverband die Richtung für die kommende Spielzeit vorgegeben. In der Bundesliga, die ab Ende August startet, müssen die Schiedsrichter beispielsweise mit einem Countdown für Auswechslungen oder das Ausführen von Einwürfen arbeiten. Konkret geht es darum, Spielunterbrechungen zu verkürzen, Zeitspiel bestmöglich zu verhindern.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.