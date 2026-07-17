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Neue Fußball-Regeln: Wie Mittelhessens Kicker reagieren
Teaser REGELN: +++ „Netto-Spielzeit“ hier, „Netto-Spielzeit“ da. Das Fußball-Wort des Sommers steht über den neuen Regeln im Amateurbereich. So fallen die ersten Erfahrungen in Mittelhessen aus +++
Wetzlar. „Netto-Spielzeit“ ist das Fußball-Wort des Sommers. Mit den Regel-Änderungen beziehungsweise -Anpassungen seitens der FIFA bei der aktuell noch stattfindenden Weltmeisterschaft hat der Weltverband die Richtung für die kommende Spielzeit vorgegeben. In der Bundesliga, die ab Ende August startet, müssen die Schiedsrichter beispielsweise mit einem Countdown für Auswechslungen oder das Ausführen von Einwürfen arbeiten. Konkret geht es darum, Spielunterbrechungen zu verkürzen, Zeitspiel bestmöglich zu verhindern.