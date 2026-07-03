Neue Fußball-Regeln: Wer zu langsam auswechselt, bleibt eine Minute draußen

Erhöhter Erklärungsbedarf dürfte zu Saisonbeginn auf die BFV-Schiedsrichter wie (schwarz) Samuel Tretter (ATSV Kirchseeon) zukommen, wenn die Amateurkicker wie (rot) Marco Helmich (FC Anzing-Parsdorf) um Sekunden und Minuten feilschen wollen. – Foto: Christian Riedel / fotografie-

Ab der Saison 2026/27 gelten im bayerischen Amateurfußball mehrere Regeländerungen. Verlässt ein Spieler bei einer Auswechslung das Feld nicht binnen zehn Sekunden, muss sein Ersatzmann eine Minute warten.

Abschaffung der Zeitstrafe, ein Zehn-Sekunden-Limit bei Auswechslungen sowie die Möglichkeit, bei einer fehlerhaften Spielfortsetzung auf Vorteil zu entscheiden: Zur Saison 2026/27 treten im bayerischen Amateurfußball mehrere Regeländerungen in Kraft.

Viele dieser Anpassungen zielen laut Verbandserklärung darauf ab, „den Schiedsrichtern mehr Handlungsspielraum zu geben, um die Netto-Spielzeit zu erhöhen und Spielverzögerungen zu reduzieren – ohne dabei persönliche Strafen aussprechen zu müssen“. Die zehnminütige Zeitstrafe im Erwachsenen- und Jugendbereich wird zur Saison 2026/27 wie berichtet abgeschafft.

Bei Auswechslungen müssen Spieler das Spielfeld künftig innerhalb von zehn Sekunden verlassen. Wird dieses Zeitlimit überschritten, darf der einwechselbereite Spieler das Feld erst nach Ablauf von einer Minute – und nur während einer Spielunterbrechung – betreten. „Schiedsrichter können die letzten fünf Sekunden per Handzeichen anzeigen, sind dazu aber nicht verpflichtet. Wird das Zeitlimit überschritten, muss der eingewechselte Spieler eine Minute draußenbleiben und wird anschließend bei der nächsten Spielunterbrechung hereingewinkt“, erklärt Verbands-Lehrwart Alexander Schkarlat. „Die Vereine müssen die Zeit an der Seitenlinie also nicht selbst stoppen. Durch die bereits etablierte Regelung, dass der ausgewechselte Spieler den kürzesten Weg vom Spielfeld nehmen kann, ist das Zeitlimit in der Regel auch kein Problem.“

Accessoires sind künftig auf dem Spielfeld erlaubt, sofern sie nicht oder nur schwer abnehmbar, ungefährlich und sicher abgedeckt sind (zum Beispiel mit Tape). Gefährliche Gegenstände müssen jedoch weiterhin vollständig entfernt werden. Die Entscheidung über die Zulässigkeit liegt weiterhin beim Schiedsrichter.

Abgesehen von bestimmten Ausnahmen müssen Spieler, die auf dem Spielfeld behandelt werden oder eine verletzungsbedingte Spielunterbrechung bzw. -verzögerung verursachen, das Feld verlassen und nach Wiederaufnahme der Partie mindestens eine Minute außerhalb bleiben. „Die Änderung klingt komplexer, als sie tatsächlich ist“, findet Schkarlat. „Grundsätzlich gilt: Wird das Spiel für einen Spieler unterbrochen, muss dieser das Feld verlassen – unabhängig davon, ob eine Behandlung stattfindet. Anschließend bleibt er mindestens eine Minute draußen und wird dann – im Unterschied zur Wechselregel auch während des laufenden Spiels – wieder hereingewinkt.“

Ausnahmen gelten bei dieser neuen Regel für Torhüter, beim Zusammenstoß zweier Spieler derselben Mannschaft, bei schweren Verletzungen oder Verletzungen nach einem verwarnungs- oder feldverweiswürdigen Foul.

Schiedsrichter können künftig auf Vorteil entscheiden, wenn eine Spielfortsetzung zwar regelwidrig ausgeführt wird, der Ball jedoch dennoch ordnungsgemäß ins Spiel kommt und die gegnerische Mannschaft anschließend in Ballbesitz eine vorteilhafte Situation erhält. Typische Beispiele sind Freistöße, die nicht am korrekten Ort ausgeführt werden, oder Regelverstöße beim Einwurf. Schkarlat: „Diese Änderung betrifft vor allem unabsichtlich fehlerhafte Ausführungen, bei denen Spieler davon ausgehen, korrekt zu handeln – etwa um das Spiel schnell fortzusetzen. Nicht angewendet wird die Regel, wenn der Ball nicht regelkonform ins Spiel gebracht wird.“

Beim Vereiteln einer klaren Torchance wird künftig auf eine Verwarnung verzichtet, wenn der Schiedsrichter Vorteil laufen lässt und daraus ein Tor entsteht. „Hier geht es insbesondere um klassische Notbremse-Situationen. Lässt der Schiedsrichter Vorteil laufen und fällt anschließend ein Tor, entfällt die persönliche Strafe. Gleiches gilt, wenn ein Spieler erfolglos versucht, durch ein Handspiel ein Tor zu verhindern“, so der BFV-Lehrwart.

Verzögert ein Spieler die Ausführung eines eigenen Einwurfs oder Abstoßes, zeigt der Schiedsrichter einen Fünf-Sekunden-Countdown an. Wird das Zeitlimit überschritten, erhält das gegnerische Team einen Einwurf bzw. Eckstoß zugesprochen. Schkarlat weist darauf hin: „Die Anzeige des Fünf-Sekunden-Countdowns ist Pflicht. Die Regel greift nur bei Verzögerungen der eigenen Spielfortsetzung. Wird der Gegner bei einem Einwurf oder Abstoß behindert, droht weiterhin eine Verwarnung.“

In der Regionalliga Bayern gilt diese Regel bereits, nun wird sie auch in den Bayern- und Landesligen angewendet – und betrifft somit auch den Aufsteiger VfB Forstinning: Spieler werden sowohl nach einer gelb-roten Karte als auch nach der fünften gelben Karte automatisch für ein Spiel gesperrt. „Auch hier ist das Votum des Verbandstages bindend. Wichtig: Die Regel gilt ausschließlich in den Verbandsligen und nur im Erwachsenenbereich“, präzisiert Alexander Schkarlat.