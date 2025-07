Neue Fußball-Regeln lösen gemischte Reaktionen aus

Torhüter dürfen den Ball jetzt acht statt sechs Sekunden kontrollieren. Jedoch werden die letzten fünf Sekunden vom Schiedsrichter per Handzeichen heruntergezählt. Überschreitet der Keeper die erlaubte Zeit, gibt es Eckball für das gegnerische Team. Winkens begrüßt diese Veränderung: „Dadurch wird die Spielfortsetzung schneller und das zeitweise extreme Zeitspiel unterbunden. Es gibt auch keine Ausreden mehr, weil der Schiedsrichter die letzten fünf Sekunden aktiv anzeigen muss.“ Siebenbach sieht ebenfalls eine Verbesserung: „Ich kann dem Ganzen definitiv etwas abgewinnen, weil das zu lange Ballfesthalten der Keeper fast nie geahndet wurde. Ich bin aber gespannt, wie konsequent die Regel von den Schiedsrichtern durchgezogen wird.“

Was in deutschen Ligen bereits seit der vergangenen Saison gelebte Praxis ist, wurden nun international offiziell ins Regelwerk aufgenommen: Nur der Teamkapitän darf in bestimmten Spielsituationen mit dem Unparteiischen sprechen. Für Siebenbach absolut sinnvoll: „Ich habe die Regel in der Vorsaison als sehr positiv empfunden. Man muss vor allem im Amateurfußball die Schiedsrichter mehr schützen. Das kann dabei helfen.“ Winkens schlägt in die gleiche Kerbe: „Die Regel hat sich bewährt, daher finde ich es gut, dass sie beibehalten wird.“