Neue Fußball-Ehe in Daun bahnt sich an

Nach einem Jahr Pause wollen sie ab Sommer in Daun wieder über Tore und Siege jubeln. – Foto: Alfred Mehles/Archiv

Das eigentliche Ziel, nach einem Jahr Abstinenz wieder eine eigene Mannschaft auf die Beine zu stellen, wird der TuS 05 Daun ab Sommer zwar noch nicht realisieren können. Immerhin starten die Dauner aber mit einem Kooperationspartner neu. „Wir bilden zur kommenden Saison eine Spielgemeinschaft mit dem SC Rengen“, kündigt Frank Wieber, Vorsitzender des TuS, im Gespräch mit FuPa an.

Die Verbindung zum Stadtteilclub ist nicht nur räumlich gegeben. Nachdem sich der TuS zum Ende der vergangenen Saison mangels Personal als Tabellenvorletzter der Kreisliga B 13 vom Spielbetrieb zurückgezogen hatte, wechselten einige Akteure zum Sportclub. „Außerdem trainieren und spielen sie mit ihren Frauen- und Herrenmannschaften teilweise bei uns“, sagt Wieber. Für ihn sei es oberste Priorität gewesen, „das jetzt nicht noch einmal ein Jahr hinzuhalten – wer weiß, was dann passiert wäre“.

Rund ein halbes Dutzend Spieler, die „eigentlich zu uns gehören“, so Wieber, sind momentan in Rengen aktiv. Die genauen Personalplanungen sind noch nicht abgeschlossen, auch der SG-Vertrag noch nicht unterschrieben. „Es ist aber alles vorbesprochen – das läuft mit dem Vorsitzenden Bernd Müller und dessen Stellvertreter Bernd Hohlweck“, so Wieber.