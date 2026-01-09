Neue Führungskräfte für Bezirksligist Furth im Wald

Tom Willer bringt langjährige Erfahrung aus dem Herren- und Jugendbereich mit. Der Kötztinger durchlief seine Jugend beim FC Bad Kötzting, spielte unter anderem in der Bezirksliga beim FC Zandt und war mehrere Jahre als Spielertrainer in Steinbühl sowie als spielender Co-Trainer in Altrandsberg tätig. Zudem betreute er als Trainer die U19 der SG Miltach/Altrandsberg/Chammünster. Nach dem Erwerb der Trainer-C-Lizenz arbeitete Willer sieben Jahre im Nachwuchsbereich des FC Bad Kötzting, überwiegend auf Bezirksoberliga-Niveau. Dabei trainierte er auch Johannes Fellner und Julius Macharowsky, die heute zum Kader der Further Bezirksliga-Mannschaft zählen.



Als sportlicher Leiter ist Willer künftig für die sportliche Ausrichtung im Herrenbereich zuständig. Zu seinen Aufgaben zählen die nachhaltige Kaderplanung im Seniorenbereich, die Betreuung des Trainerteams, die Entwicklung einer klaren sportlichen Philosophie sowie die gezielte Förderung eigener Jugendspieler. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Scouting talentierter junger Spieler aus der Region. Hier kommt ihm sein umfassendes Netzwerk zu Gute.



Mit Franz Nachreiner kehrt ein Eigengewächs zum FC Furth zurück. Nachreiner durchlief die Jugendmannschaften der Drachenstädter und war unter anderem zur Bezirksoberliga-Saison 2008/09 fester Bestandteil der ersten Mannschaft. Über Stationen in Arnschwang und beim SV Thenried ließ er seine aktive Karriere ausklingen. In Thenried war Nachreiner fünf Jahre als Abteilungsleiter tätig und stellte in dieser Zeit eine junge, motivierte und heimatverbundene Herrenabteilung auf.



Beim FC Furth im Wald übernimmt Nachreiner die Aufgabe des Abteilungsleiters Fußball. Sein Verantwortungsbereich umfasst vor allem die Organisation des Spielbetriebs, die übergeordnete Abstimmung mit Verband und Vorstand sowie die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Trainings- und Spielbetrieb. Ebenso bildet Nachreiner die wichtige Schnittstelle zwischen Jugend- und Seniorenbereich und wird zusammen mit Willer auch Jugendleiter Andreas Kussinger unterstützen. Mit der neuen Doppelspitze sieht sich der Grenzklub sportlich und organisatorisch gut für die Zukunft aufgestellt.