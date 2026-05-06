Neue Führung bei Schweinfurt 05: Die Pläne sind ambitioniert Doppelspitze: Benjamin Liebald und Dominik Groß sollen die Schnüdel nach turbulenten Monaten wieder in ruhigeres Fahrwasser führen +++ Die Finanzen seien solide und das Ziel lautet: Ambitionierter Regionalliga-Fußball von PM/mwi · Heute, 10:10 Uhr · 0 Leser

Sie sollen Schweinfurt 05 als Doppelspitze in eine gute Zukunft führen: Benjamin Liebald (links) und Dominik Groß. – Foto: Imago Images

Es war eine aufwühlende Spielzeit 2025/26 für den 1. FC Schweinfurt 05. Das Abenteuer 3. Liga ging gründlich schief und gipfelte darin, dass Hauptsponsor und Geschäftsführer Markus Wolf sich mit sofortiger Wirkung zurückzog. Der Unternehmer prägte 16 Jahre lang die Geschicke der Schnüdel, sein Abgang hinterließ ein Vakuum. Der Verein aus der Kugellagerstadt muss nach dem Abstecher in den Profifußball wieder kleinere Brötchen backen. Nun hat sich der FC 05 am Montagabend auf der Jahreshauptversammlung neu aufgestellt.

Künftig bilden Dominik Groß und Benjamin Liebald eine Doppelspitze. Groß gehörte dem Gremium bereits bisher für den Bereich Jugend an und wird für den Sport verantwortlich sein. Liebald, der lange Jahre in der Fußball-GmbH als Assistent der Geschäftsführung arbeitete und zuletzt die Infrastrukturmaßnahmen für die dritte Liga maßgeblich mitverantwortete, wird den Bereich Konzepte/Finanzen übernehmen. Zudem ist NLZ-Leiter Bernd Barget neu in der Vorstandschaft und für den Nachwuchs zuständig. In dem Gremium verbleiben neben Groß auch Jens Öser (künftig Vorstand Abteilungen) und Markus Schäflein (Schriftführer). Alle Vorstände wurden von den rund 200 Anwesenden in Einzelwahl einstimmig gewählt.

Der FC 05, betonten Liebald und Groß, steht auf wirtschaftlich gesunden Füßen. Mit den wichtigsten Sponsoren haben sie bereits gute Gespräche geführt und das neue Konzept vorgestellt, das ambitionierten Regionalliga-Fußball mit stärkerem Blick auf den eigenen Nachwuchs beinhaltet. Künftig im Verwaltungsrat sind Stefan Funk als Vorsitzender, Sven Schröter, Ulli Baumann und Stefan Stapf, alle ebenfalls einstimmig gewählt. Zudem wurde per Satzungsänderung ein Passus aufgenommen, dass nach einer abgehaltenen Verwaltungsratswahl der amtierende Oberbürgermeister der Stadt Schweinfurt das Wahlrecht hat, dem Verwaltungsrat als zusätzliches vollwertiges Mitglied beizutreten. Auch ein Vertreter der Abteilungen kann noch hinzustoßen.