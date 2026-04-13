Neue Entwicklungen im Auf- und Abstiegskampf der Landesliga

Budberg hat in Bottrop gewonnen. – Foto: Cindy Jahn

VfB 03 Hilden II – Victoria Mennrath 1:1

VfB 03 Hilden II: Nick Perkuhn, Simon Metz, Yavuz Erdogan, Amin Mohsen (44. Marijan Prskalo), Ben Marcel Jelitte, Shuto Utsugi (51. Josip Bilac), Jaro Vogtmüller (80. Nabil Abdoun), Tarique Maurice Hurd, Marvin Michell Theis, Yusuke Okuda, Jiyan Alessio Karakis (85. Mohammed Abunajie) - Trainer: Koray Sakacali

Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Jacob Küppers, Maurice Passage, Noah Kubawitz, Wadim Kuliew, Moussa Coulibaly, Erjon Duriqi, Paul Szymanski (65. Oliver Krüppel), Miguel Werner (62. Alex Alexandrov), Paul Trützschler (83. Sefa Caprak), Johannes Minkiti - Trainer: Marc Trostel

Schiedsrichter: Isman Mourad - Zuschauer: 47

Tore: 1:0 Marvin Michell Theis (55.), 1:1 Noah Kubawitz (87.)



SC Velbert – VSF Amern 3:0

SC Velbert: Joel Lanz, Niklas Strauch, Phil Britscho, Naoufal El Hamdani (73. John-Max Kowalski), Phil Pape, Moritz Overfeld, Mariano-Valerio Manno (73. Ahmet Gülmez), Jovan Gudalovic (63. Ayyoub Ichoutene), Laurenz Schott, Prosper Malua-Kikangila (92. Albin Rec), Julian Kray (79. Branislav Veselinovic) - Trainer: Christian Britscho

VSF Amern: Ilyas El Edghiri, Maik Lambertz, Hajime Yokota, Louis Uhling, Hiromasa Sato (64. Tolga Arslan), Kaiya Otsu, Maximilian Gotzen, Selman Sevinc (84. Dennis Homann), Kouki Ozawa (74. Jonathan Herting-Lopez), Lamin Fuchs (39. Adam El Edghiri), Luca Dorsch - Trainer: Willi Kehrberg - Trainer: Dennis Homann

Schiedsrichter: Daniel Schierok (Essen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Julian Kray (24.), 2:0 Julian Kray (56.), 3:0 Branislav Veselinovic (90.+1)



ASV Einigkeit Süchteln – FC Kosova Düsseldorf 4:1

ASV Einigkeit Süchteln: Elias Wilms, Maurice Bock, Toni Weis, Luca Mikail Kovacevic (86. Alessio Hyka), Lennart Mehler, Paul Fröhling (73. Timur Enes), Lars Prigge (68. Bora Nurettin Kat), Felipe Burkhardt, Finn Theißen, Leo Heinrich Rennett (62. Janpeter Zaum), Leonit Popova (82. Noah Benjamin Thimm) - Trainer: Volker Hansen

FC Kosova Düsseldorf: Enea Koliçi, Besim Fazlija (62. Kaito Kajitani), Blerton Muharremi, Leon Azemi (38. Taira Tomita), Eureljo Gjoni, Ermir Sadrija, Agan Ljeza (38. Lejs Zenuni), Shkelqim Hyseni (38. Joel Konadu), Mohamed Karma, Fatlum Ahmeti (62. Naser Ilazi), Roman William Callan - Trainer: Ibo Cöl

Schiedsrichter: Kai Schakowski (Essen) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Leo Heinrich Rennett (4.), 2:0 Maurice Bock (13.), 3:0 Lennart Mehler (66.), 4:0 Bora Nurettin Kat (75. Foulelfmeter), 4:1 Joel Konadu (90.+1)



1. FC Wülfrath – DJK Gnadental 1:2

1. FC Wülfrath: Marvin Oberhoff, Maik Bleckmann, Arman Corovic, Lukas Trier, Ebrahim Omayrat (89. Satoshi Ueno), Ryo Matsutaka, Leon Bachmann (81. Youssef El Boudihi), Ahmad Jafari (85. Robin Köhler), Gian-Luca Bühring (94. Amirhossein Hajiaghabozorgi), Athanasios Xiros (70. Nico Köhler), Timo Conde - Trainer: Joscha Weber

DJK Gnadental: Nico Bayer, Tolga Erginer, Felix Dannenberg, Sebastian Spinrath, Oluremi Martins Williams, Vojno Jesic (86. Carl Mergenthal), Necirwan Khalil Mohammad, Denis Massold (72. Milos Jesic), Oliver Wargalla (80. Malte Hauenstein), Marco Lüttgen (91. Marinus Sebastian Dassen), Ibrahima Traoré (97. Stephan Wanneck) - Trainer: Sebastian Michalsky

Schiedsrichter: Marius Kasten - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Maik Bleckmann (30. Foulelfmeter), 1:1 Arman Corovic (54. Eigentor), 1:2 Lukas Trier (84. Eigentor)



SC Kapellen-Erft – SC Union Nettetal 5:0

SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Efe Özen (68. Yannik Ebert), Lorenz Kowalle (64. Yamato Aoki), Luca Tim Jerz, Bryan Schomann, Luis Giesen (64. Jonas Giesen), Alexander Fuchs, Hiroya Suguro, Kazuki Hayashi (64. Dennis Höfling), Nils Mäker, Janis Waffenschmidt (68. Leo Stegner) - Trainer: Lennart Ingmann

SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Florian Wilhelm Wolters, Niklas Götte, Florian Heise, Maurits Kerkman, Pascal Schellhammer, Phillip Spickenbaum, Mats Platen (62. Finn Leon Padberg), Chisato Suda, Tom Gray, Anastasios Koutras (64. Thomas Jan Lepiorz) - Trainer: Kemal Kuc

Schiedsrichter: Steffen Schmitz (Moers) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Kazuki Hayashi (27.), 2:0 Alexander Fuchs (36.), 3:0 Alexander Fuchs (46.), 4:0 Nils Mäker (78.), 5:0 Yannik Ebert (82.)



DV Solingen – FC Remscheid 2:3

DV Solingen: Danylo Zenikov, Rafu Numakunai, Birol Can Adibelli, Samir Azirar (91. Stanislao Apicella), Cedrik Stefan Synclair Mvondo, Tuncay Muhammet Altuntas, Mehmet Zeki Tunc (87. Mohamed Aaross), Sercan Er, Ali-Can Ilbay (69. Bilal El Ouamari), Tarkan Türkmen (81. Ilias El Joudi), Eray Yigiter (76. Salim El Fahmi) - Trainer: Abdelkarim Ifrassen

FC Remscheid: Maurice Horn, Eliot Cakolli, Deniz Can Akbaba, Daniel Saibert (93. Luka Ojleski), Dominik Heinen, Koya Shirahata, Vittorio Di Mari, Timo Leber, Furkan Tasdemir (87. Giuseppe Campana), Luka Sola, Leonhard Fronia (46. Dimitrios Papadopoulos) - Trainer: Nermin Jonuzi

Schiedsrichter: Maurice Kalenberg (Oberhausen) - Zuschauer: 170

Tore: 0:1 Luka Sola (10.), 1:1 Eray Yigiter (24.), 2:1 Sercan Er (55.), 2:2 Furkan Tasdemir (64.), 2:3 Dominik Heinen (75.)



TSV Solingen – TuRU Düsseldorf 5:0

TSV Solingen: Luca Novodomsky, Marcel Gerasch, Luis Reck, Niklas Paul Beckmann (69. Kai Stanzick), Christian Krone (75. Leon Musial), Torben Rüdingloh, Alexander Klatt, Tim Schwarz (69. Armando Ciavarella), Jan Niklas Tkacik (64. Justin Gregor Niedworok), Bohdan Melnyk (75. Elias Dittmann), Jasper Teske - Trainer: Nils Esslinger - Co-Trainer: David Inden

TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Daniel Rey-Alonso (75. Liridon Salihu), Nico Wehner (62. Diyar Turan), Mykyta Kildiiarov, Maurice Kouendjin Bankoue (35. Amin Saouti), Emirhan Bülbül, Tsikwo Mankefor, Hussein Hammouda, Sahin Ayas, Mohamed Darwish (73. Eugene Jeon), Melva Luzalunga (64. Macaulay Onyedikachi Nwulu) - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero

Schiedsrichter: Fynn Tonscheidt - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Jan Niklas Tkacik (9.), 2:0 Bohdan Melnyk (15.), 3:0 Jan Niklas Tkacik (62.), 4:0 Jasper Teske (63.), 5:0 Elias Dittmann (80.)



1. Spvg. Solingen Wald 03 – SG Unterrath 2:6

1. Spvg. Solingen Wald 03: Eric Klaas, Georgios Siadas, Leander Goralski, Edin Šehić (61. Noah Salau), Dylan Oberlies (53. Nikolaos Skondras), Babacar M'Bengue, Niklas Noah Albrecht (86. Andre Maximilian Morzinietz), Marco Donato Cirillo (83. Klaus Duplex Songue), Erkan Ari (70. Kingsley Sarpei), Fabio Di Gaetano, Enes Topal - Co-Trainer: Davide Venturiello - Trainer: Daniele Varveri

SG Unterrath: Payam Safarpour-Malekabad, Ayoub Ben Haddaj (86. Lasha-Giorgi Lomtatidze), Michael Blum, Dustin Hörz, Noah Cain (86. Basiru-Zachari Umaru), Bünyamin Dogan, Antonio Munoz-Bonilla (82. Ahmad Ali), Ibrahim Jaha (60. Nicholas Farin Horn), Christian Bus, Shunya Hashimoto, Shuki Hamanosono (79. Soru Iwanaga) - Trainer: Daniel Beine - Co-Trainer: Tarek Idris

Schiedsrichter: Julian Strunk (Xanten) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Antonio Munoz-Bonilla (16.), 1:1 Ayoub Ben Haddaj (19. Eigentor), 2:1 Marco Donato Cirillo (24.), 2:2 Shuki Hamanosono (32.), 2:3 Antonio Munoz-Bonilla (45.+1), 2:4 Antonio Munoz-Bonilla (46.), 2:5 Antonio Munoz-Bonilla (74.), 2:6 Christian Bus (85.)

Das ist der nächste Spieltag

28. Spieltag

Fr., 17.04.26 19:30 Uhr SG Unterrath - SC Velbert

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03

Sa., 18.04.26 17:00 Uhr SC Union Nettetal - DV Solingen

Sa., 18.04.26 18:30 Uhr DJK Gnadental - VfB 03 Hilden II

So., 19.04.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - TSV Solingen

So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Remscheid - TuRU Düsseldorf

So., 19.04.26 15:00 Uhr VSF Amern - SC Kapellen-Erft

So., 19.04.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SSV Bergisch Born

VfB Speldorf – DJK Blau-Weiß Mintard 0:1

VfB Speldorf: Sebastian Speen, Gabriel Heckerott, Florian Meyer, Robin Tschierske, Dominic Miller (82. Constantin Redeker), Karim El Moumen (77. Leon Barghorn), Janis Timm, Maximilian Fritzsche, Yassin Merzagua, Calvin Küper (87. Mertcan Akdeniz), Bradley Asoh - Trainer: Dimitri Steininger

DJK Blau-Weiß Mintard: Leon Ossmann, Max Haubus, Leon Eschen, Noah Stemmer, Marvin Matten, Noah Jecksties, Niklas Nett, Lukas Mühlenfeld (87. Philip Müller), Joshua Mantan, Ben Kastor (76. Eren Güner), Leonard Rettek (76. Robin Müller) - Co-Trainer: Armend Butuci - Trainer: Marco Guglielmi

Schiedsrichter: Solomon Anderson - Zuschauer: 370

Tore: 0:1 Lukas Mühlenfeld (71.)

Besondere Vorkommnisse: Maximilian Fritzsche (VfB Speldorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Leon Ossmann (48.).



SV Scherpenberg – SC Werden-Heidhausen 3:1

SV Scherpenberg: Gian-Luca Reck, Stefan Kapuscinski, Folarin Ibigoni Williams, Bugra Arslanboga, Jasin Saiti, Marcel Kretschmer (90. Luca Grillemeier), Emirhan Karaca, Tevfik Kücükarslan (90. Robin Fuhrmann), Kaan Terzi (81. Nils Christian Werner), Baha Arslanboga, Vedad Music (79. Ömer Akbel) - Trainer: Sven Schützek

SC Werden-Heidhausen: Marcel Niehaus, Heiko Wirtz (46. Reo Yoda), Jakob Schneider, Niklas Cirkovic, Lennart Paul Richard Konietzko, Tobias Alexander Jerghoff (30. Fynn Niklas Roß), Linus Thamm, Moritz Alexander Stöber (67. Padra Peyvandi), Max Richter, Antoine Pierre Feld (76. Jamal Daniel Werner), Justus Morten Becker (81. Rene Werner) - Trainer: Danny Konietzko

Schiedsrichter: Jan Niklas Schluse (Bocholt)

Tore: 1:0 Folarin Ibigoni Williams (39.), 1:1 Niklas Cirkovic (54.), 2:1 Baha Arslanboga (75.), 3:1 Marcel Kretschmer (90.+1)



PSV Wesel – Viktoria Goch 3:3

PSV Wesel: Sebastian Kaiser, Stephan Sanders, Timo Giese, Lennart Laader (36. Noah Habig), Marvin Nunnendorf, Nico Giese (90. Noah Karschti), Luis Jakob Blaswich (74. Luke-Andre Kluth), Oliver Dryka (79. Max Mahn), Jost Gerards, Felix Gehrmann, Jan Gehrmann - Trainer: Björn Assfelder

Viktoria Goch: Sven Schneider, Niklas Zaß, Maximilian Fuchs, Jonathan Brilski, Alexander Möller, Marius Alt, Luca Palla, Luca Plum (74. Elias Koenen), Levon Kürkciyan, Jacob Falkhofen, Ilias El Moumen - Trainer: Kevin Wolze

Schiedsrichter: Richard Barkoczi (Duisburg) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Jacob Falkhofen (19.), 1:1 Stephan Sanders (35. Foulelfmeter), 2:1 Jan Gehrmann (41.), 2:2 Maximilian Fuchs (45.), 3:2 Nico Giese (53.), 3:3 Jacob Falkhofen (55.)



1. FC Lintfort – SG Essen-Schönebeck 6:1

1. FC Lintfort: Jan Philip Roolfs, Julian Klement, Jonas Haub, Ouassim El Abdouni (74. Simon Schwarz), Simeon Louma, Jan Ziebell (77. Peter Heinz), Furkan Baydar (57. Marcel Goretzki) (66. Yassine Riad), Princely Ngangjoh, Abdoulaye Sall, Thorsten Kogel, Robin Van Radecke (74. Taycan Köksel) - Trainer: Meik Bodden - Co-Trainer: Marcin Baluch - spielender Co-Trainer: Robin Van Radecke

SG Essen-Schönebeck: Marvin Hartelt, Dennis Czok, Julius Nosal, Hakan Terzi (66. Semih Zorlu), Yassine Bentaleb, Yasar Cakir (75. Sebastian Neusser), Volodymyr Honcharov, Siegfried Kalonda (84. Sebastian Bodwell), Henri Kvesa, Luiz-Simon Kreisköther (83. Fabio Theisen), Bryan Asagwara (46. Erik Thurm) - Trainer: Olaf Rehmann

Schiedsrichter: Marlon Bruchhausen - Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Abdoulaye Sall (30.), 2:0 Furkan Baydar (32.), 3:0 Robin Van Radecke (36.), 4:0 Thorsten Kogel (44.), 5:0 Abdoulaye Sall (58.), 6:0 Yassine Riad (80. Foulelfmeter), 6:1 Fabio Theisen (86.)

Besondere Vorkommnisse: Yassine Riad (1. FC Lintfort) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (78.).



FC Kray – Mülheimer FC 97 3:0

FC Kray: Raphael Koczor, Ebeny Senior Nguimba (11. Elias Kraaß), Djibril Tamsir Camara, Elvis Fioklou-Toulan, Michael Tosh Lake, Raul Sossong Bautista (57. Aidan Sadeghi), Edmond Kadrijaj, Estevan Rascho (85. Petros Galatidis), Faris El Maaroufi (82. Anis El Ghiat), Milot Ademi, Benludvig Elad (85. Jesse Arthur) - Trainer: Dimitrios Pappas

Mülheimer FC 97: Tugay Ayasli, Kakeru Akasaka, Howon Ryu (73. Emre Gözen), Eun-seok Ko, Joel Tata Nsah, Gianluca Barone (46. Mert Kefeli), Sihun Kim, Ahmed-Malik Uzun, Koki Okamura (57. Tunahan Yardimci), Oben Robert Molango, Ava Kader (57. Selim Enes Aydogdu) - Trainer: Engin Tuncay

Schiedsrichter: Daniel Halupzok (Nettetal) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Milot Ademi (28.), 2:0 Benludvig Elad (46.), 3:0 Milot Ademi (85.)



DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 – Sportfreunde Niederwenigern 5:4

DJK Sportfreunde Katernberg 13/19: Jan Unger, Dominik Hendricks, Nils Unger, Kerron Oteng-Adjei, Alharth Aljassem, Luca Campe, Christopher Löffler (84. Joel Wyputa), Melih Bulut, Maurice Tavio Y Huete, Nick Hillmann (64. Yves Busch), Jeremy Metzler - Trainer: Sascha Hense

Sportfreunde Niederwenigern: Tim Höppner, Paul Schütte, Marvin Schurig (78. Fabian Lümmer), Frederik Lach, Marc Geißler (48. Finn Luca Baartz), Paul Beyer (62. Finn Dorka), Florian Machtemes, Marc Fabian Rapka, Sekvan Azad Rascho, Fynn Niklas Roß (48. Sekvan Azad Rascho), Niklas Nadolny - Trainer: Marcel Kraushaar

Schiedsrichter: Davide Zeisberg (Solingen) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Jeremy Metzler (3.), 1:1 Niklas Nadolny (9.), 2:1 Luca Campe (22.), 3:1 Jeremy Metzler (41. Foulelfmeter), 4:1 Melih Bulut (45.+2), 4:2 Frederik Lach (59. Handelfmeter), 4:3 Frederik Lach (73. Foulelfmeter), 5:3 Luca Campe (76.), 5:4 Finn Luca Baartz (81.)



VfB Bottrop – SV Budberg 1:4

VfB Bottrop: Dacy Akanji Akwa Orock, Mick Matthes, Labinot Kryeziu, Nico Petritt, Niklas Böhm (60. Ahmed Jemaiel), Emin Aksu, Raphael Steinmetz (76. Abdul Ahmad), Bjarne Neumann, Anil Özgen (80. Lasse Schraven), Mirac Özgen (60. Frederick Owusu Ansah), René Biskup (38. Lasse Dittner) - Trainer: Marco Hoffmann - Co-Trainer: Sascha Wisniowski - Co-Trainer: Pascal Thielking

SV Budberg: Marc Anders, Jan Luca Häselhoff, Laurin Severith, Niklas Ueberfeld, Lennart Hahn (86. Finn Berg) (89. Luis Weyhofen), Fynn Leon Eckhardt, Mike Terfloth (64. Benedict Vana), Ole Egging, Alessandro Hochbaum, Moritz Paul, Oliver Nowak (87. Fynn Jansen) - Co-Trainer: Matthias Prinz - Trainer: Tim Wilke - Co-Trainer: Andre Schulte

Schiedsrichter: Ramon Willnauer (Ratingen ) - Zuschauer: 256

Tore: 0:1 Oliver Nowak (15.), 0:2 Moritz Paul (42.), 0:3 Lennart Hahn (51. Foulelfmeter), 1:3 Mirac Özgen (56.), 1:4 Moritz Paul (64.)

Rot: Labinot Kryeziu (75./VfB Bottrop/Notbremse)



Rhenania Bottrop – Sportfreunde Hamborn 07 3:3

Rhenania Bottrop: Niklas Schumacher, Emircan Temel, Dominik Muris, Hendrik Laakmann, Samuel Kahnert, Ensar Demircan, Cem Sakız, Murat Berbero (82. Talip Dikyologlu), Felix Gatner, Deniz Erdem, Marc - Aime Rigione (65. Noah Lombaya) - Trainer: Stefan Thiele

Sportfreunde Hamborn 07: Osman Calik, Noah Gabriel Herrmann, Kenson Götze, Nico Kuipers, Teoman Moustafa (75. Luka Blazevic), Max Werner (78. Marvin von Zabiensky), Rashad Ouro-Akpo, Gökdeniz Senlik (88. Arda Bozkurt), Yusa Sentürk (46. Julian Keibel), Pascal Spors, Burkay Bostanci (64. Alexandros Chassanidis) - Trainer: Soumiya Bouhadi

Schiedsrichter: Jan Bongartz - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Yusa Sentürk (26.), 1:1 Deniz Erdem (35.), 1:2 Burkay Bostanci (47.), 2:2 Marc - Aime Rigione (61.), 2:3 Pascal Spors (66.), 3:3 Murat Berbero (79.)

Das ist der nächste Spieltag

28. Spieltag

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - ESC Rellinghausen

Sa., 18.04.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - SV Scherpenberg

So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Kray - 1. FC Lintfort

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Budberg - PSV Wesel

So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - VfB Bottrop

So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - Rhenania Bottrop

So., 19.04.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

So., 19.04.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - SG Essen-Schönebeck

