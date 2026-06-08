Neue Entente bei den Frauen: Red Black tut sich mit Red Star zusammen

Erstliga-Aufsteiger Red Black wird mit Merl-Belair eine neue Entente bilden – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Wie Mitte letzter Woche bekanntwurde, kommt es für die kommende Saison zu einer neuen Spielgemeinschaft in der Damen-Liga 1. Die Aufsteigerinnen der AS Red Black Luxemburg, deren bisherige Entente mit dem FC Alisontia Steinsel aufgelöst wurde, tun sich für die Spielzeit mit dem FC Red Star Merl-Belair zur Entente Red Black Red Star Luxemburg zusammen.

Dies ging aus einem Facebook-Post hervor, der mittlerweile aber nicht mehr online steht. Der Mannschaft wurde das Projekt am vergangenen Dienstag vorgestellt. „Eine ambitionierte Entente im Dienste des Frauenfußballs, der Ausbildung und des Leistungssports. Zusammen bauen wir ein Projekt für die Zukunft des Fußballs in Luxemburg-Stadt auf“ so ein Auszug aus dem zitierten Post (s.u.).