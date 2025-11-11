Neue Energie für die Jugendabteilung des SV Waldesrand Bochum-Linden

Am Freitag, den 07.11.2025, fand die Jahreshauptversammlung der Jugend des SV Waldesrand Bochum-Linden statt. Dabei wurde ein neuer engagierter Jugendvorstand gewählt (im Bild von links nach rechts): Sinem Topuz, Michael Meinshausen, Nadine Hiltscher, Gisbert Cukrowski, Peter Lange (sportlicher Leiter), Steffen Tille und Michael Tylinski, übernehmen künftig die Verantwortung für die Jugendarbeit im Verein.
Mit frischen Ideen und viel Teamgeist möchte das neue Gremium die Nachwuchsarbeit weiter stärken und junge Talente fördern. Der Verein blickt optimistisch in die Zukunft und freut sich auf viele gemeinsame Erfolge, spannende Projekte und eine starke Gemeinschaft auf und neben dem Platz.