Neue Einwurftechnik – ist das erlaubt? Kuriose Szene aus Norwegen wirft Fragen auf

Eine außergewöhnliche Einwurftechnik geht viral – zumindest im Internet, aber womöglich bald auch hierzulande auf den Plätzen im Amateurfußball. Alleine auf Twitter schauten sich Millionen Menschen das zugehörige Video an. Die große Frage, die sich nun alle stellen: Ist die neue Technik überhaupt erlaubt?

Es ist ein durchaus gezielter, schneller Einwurf, der seinem Mitspieler die Annahme vereinfacht und so auch den folgenden schnellen Pass ermöglicht. Der Schiedsrichter lässt die ungewöhnliche Technik durchgehen, aber darf er das?

Thema Einwurf, Tatort Norwegen. So etwas haben wohl die wenigsten Fußball-Interessierten vorher schon einmal gesehen. Nicht etwa den bereits innovativen Salto-Einwurf ...

das Gesicht dem Spielfeld zuwenden,

mit einem Teil jedes Fußes entweder die Seitenlinie oder den Boden außerhalb des Spielfelds berühren,

den Ball mit beiden Händen halten,

den Ball von hinten über seinen Kopf werfen,

den Ball dort einwerfen, wo dieser das Spielfeld verlassen hat.

Alle Prämissen sind beim Hock-Einwurf einwandfrei erfüllt. Ob der Spieler dabei in der Hocke verweilt, ist irrelevant.

Wir legen uns fest: Dieser Einwurf wird Schule machen. Egal, ob zuerst im Profi- oder zuerst im Amateurfußball, wir werden derlei Ausführungen zumindest ab und an bestaunen dürfen, denn die oben genannten Konsequenzen ergeben so viel Sinn, dass es dem einwerfenden Team in einigen Sitationen einen entscheidenden Vorteil verschaffen wird.

Und wer hat's erfunden? Nicht die Brasilianer, nicht die Deutschen und auch nicht die Österreicher. Nein, die Norweger! 🙂

