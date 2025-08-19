Neue Dreier-Spielgemeinschaft: Frauen aus Puch, Biburg und Olching machen gemeinsame Sache

Landkreis – Der Trend, Spielgemeinschaften im Frauenfußball zu gründen, hält weiter an. Schließlich ist der Zusammenschluss von zwei oder gar drei Vereinen, die nicht genügend Spielerinnen haben, oft die einzige Möglichkeit, um am geregelten Spielbetrieb teilzunehmen. Seit Jahren besteht zum Beispiel schon die SG aus Aufkirchen, Aich und Wildenroth, die in der neuen Saison nur mehr als Zweier-SG aus Wildenroth und Aich an den Start in der Kreisliga geht. Doch die nächste Dreier-SG rückt schon nach: Puch, Biburg und Olching machen jetzt gemeinsame Sache.

Puchs Frauen-Trainer Mario Kührer, der zusammen mit der Olchingerin Julia Schöfberger, das Abenteuer wagt, erklärt, wie es zu dem Zusammenschluss der drei Vereine kam. „Puch und Biburg spielten bisher als SG in der Freizeitliga, in der auch Olching spielte“, so der 34-Jährige. Zuletzt schrumpfte aber der Spielbetrieb in der Kleinfeld-Freizeitliga immer weiter zusammen. Viele Vereine hatten Nachwuchsprobleme und meldeten sich ab, darunter auch Olching. Da auch Puch und Biburg personell hin und wieder unterbesetzt waren, sich aber über das sogenannte Flex-Modell (neun gegen neun) über Wasser halten konnten, lag es auf der Hand, die Olchingerinnen in die Gemeinschaft mit aufzunehmen.