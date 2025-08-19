Neue Dreier-Spielgemeinschaft: Frauen aus Puch, Biburg und Olching machen gemeinsame Sache

Ein neues Frauen-Team geht heuer in der A-Klasse an den Start. Gleich drei Brucker Landkreis-Vereine haben sich dafür zusammengetan.
Landkreis – Der Trend, Spielgemeinschaften im Frauenfußball zu gründen, hält weiter an. Schließlich ist der Zusammenschluss von zwei oder gar drei Vereinen, die nicht genügend Spielerinnen haben, oft die einzige Möglichkeit, um am geregelten Spielbetrieb teilzunehmen. Seit Jahren besteht zum Beispiel schon die SG aus Aufkirchen, Aich und Wildenroth, die in der neuen Saison nur mehr als Zweier-SG aus Wildenroth und Aich an den Start in der Kreisliga geht. Doch die nächste Dreier-SG rückt schon nach: Puch, Biburg und Olching machen jetzt gemeinsame Sache.
Puchs Frauen-Trainer Mario Kührer, der zusammen mit der Olchingerin Julia Schöfberger, das Abenteuer wagt, erklärt, wie es zu dem Zusammenschluss der drei Vereine kam. „Puch und Biburg spielten bisher als SG in der Freizeitliga, in der auch Olching spielte“, so der 34-Jährige. Zuletzt schrumpfte aber der Spielbetrieb in der Kleinfeld-Freizeitliga immer weiter zusammen. Viele Vereine hatten Nachwuchsprobleme und meldeten sich ab, darunter auch Olching. Da auch Puch und Biburg personell hin und wieder unterbesetzt waren, sich aber über das sogenannte Flex-Modell (neun gegen neun) über Wasser halten konnten, lag es auf der Hand, die Olchingerinnen in die Gemeinschaft mit aufzunehmen.
So verfügt die neu angemeldete Dreier-SG nun über 22 Spielerinnen. „Das sollte doch für eine reibungslose Durchführung des Spielbetriebs ausreichen“, meinte Kührer. „Wir haben jetzt genügend Spielerinnen, um auf dem Großfeld an den Start zu gehen.“ Trainiert wird derzeit jeden Dienstag ab 19 Uhr in Biburg und jeden Donnerstag ab 19 Uhr in Olching.
Vor allem in den untersten Spielklassen fällt der Trend für Spielgemeinschaften besonders auf. So besteht die Hälfte der zwölf Mannschaften, die heuer am Spielbetrieb in der A-Klasse der Zugspitzgruppe auf Punkte- und Torejagd gehen, aus Spielgemeinschaften. Zu den schon seit längeren bestehenden Zusammenschlüssen aus SC Gröbenzell und FC Puchheim sowie GW Gröbenzell und SV Lochhausen kommt nun also noch die Spielgemeinschaft aus Puch, Biburg und Olching dazu. (Dieter Metzler)