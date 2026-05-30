Neue Dreier-SG: Vilsecks Vereins-Trio bündelt die Kräfte

Die 1. Vorsitzenden (von links) Oliver Piehler vom FV Vilseck, Dominik Fischer vom SV Sorghof und Stefan Weiß vom 1. FC Schlicht. – Foto: Verein

Aus zwei SG-Partnern werden drei: Zur Saison 2026/27 kommt es im Herrenfußball der Stadt Vilseck zu einem bedeutenden Zusammenschluss. Der SV Sorghof erweitert gemeinsam mit dem FV Vilseck II die bestehende Spielgemeinschaft um die zweite Mannschaft des 1. FC Schlicht. Damit arbeiten erstmals alle drei Vereine aus dem Stadtgebiet auch im Herrenbereich in einer Mannschaft zusammen. Dazu versandten die Vereine eine Presseinformation.

Die drei Klubs verbindet bereits eine lange gemeinsame Geschichte. Schon seit 2008 kooperieren sie erfolgreich im Jugendbereich innerhalb der JFG Obere Vils. Auch bei den Alten Herren besteht seit mehreren Jahren eine gemeinsame Mannschaft. Der nun vollzogene Schritt im Herrenbereich ist somit die konsequente Fortsetzung einer gewachsenen und vertrauensvollen Zusammenarbeit. Mit dem Einstieg des FC Schlicht II entsteht aus der bisherigen SG SV Sorghof/FV Vilseck II ein noch breiter aufgestelltes Team mit Perspektive. Gleichzeitig endet für den FC Schlicht II die bisherige Spielgemeinschaft mit der DJK Seugast in der Kreisklasse West.



„Das ist eine tolle Sache für alle Beteiligten“, heißt es aus Vereinskreisen. „Zum ersten Mal bündeln alle drei Vereine der Stadt ihre Kräfte im Herrenbereich. Das stärkt nicht nur die sportliche Qualität, sondern auch den Zusammenhalt.“ Bereits in der Vergangenheit gab es verschiedene Zweier-Spielgemeinschaften: Zunächst arbeitete der SV Sorghof mit dem FC Schlicht II zusammen, später bildeten der SV Sorghof und der FV Vilseck II bis zuletzt eine SG. Diese ist in der A-Klasse Nord beheimatet. Mit dem nun geplanten Zusammenschluss wird dieses Modell erstmals auf alle drei Vereine ausgeweitet.



